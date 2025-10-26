Domingo 26 de octubre de 2025
Dodgers se recupera e iguala la Serie Mundial con joya de Yamamoto

El japonés lanzó juego completo y retiró a los últimos 20 bateadores que enfrentó

Por Christian Coronel

Dodgers se recupera e iguala la Serie Mundial con joya de Yamamoto
Los Dodgers de Los Ángeles lograron recuperarse de un inicio decepcionante en la Serie Mundial, al vencer a los Toronto Blue Jays 5-1 en el Juego 2, disputado el sábado por la noche en el Rogers Centre.

El abridor Yoshinobu Yamamoto brilló en el montículo, lanzando un juego completo y retirando a los últimos 20 bateadores que enfrentó.

Con esta actuación, se convirtió en el primer lanzador de los Dodgers en lograr dos juegos completos consecutivos en la postemporada desde Orel Hershiser en 1988. Yamamoto ponchó a nueve bateadores y permitió solo una carrera limpia, además de cuatro hits.

Los Dodgers comenzaron el juego con fuerza, cuando el receptor Will Smith conectó un sencillo impulsor que permitió a Freddie Freeman anotar, estableciendo una ventaja temprana de 1-0.

Sin embargo, el abridor de los Jays, Kevin Gausman, se recuperó tras una primera entrada complicada y logró que Toronto empatara el juego 1-1 con un elevado de sacrificio de Alejandro Kirk en la tercera entrada.

La igualdad se rompió en la séptima entrada, cuando Smith volvió a brillar al conectar un jonrón solitario que puso a los Dodgers al frente.

Gausman, después de ponchar a Teoscar Hernández, permitió otro jonrón, esta vez de Max Muncy, lo que amplió la ventaja de Los Ángeles y llevó a su salida del juego. Los Dodgers sumaron dos carreras más en la octava entrada, antes de que Yamamoto cerrara el encuentro.

Con la serie empatada 1-1, el Clásico de Otoño se trasladará a Los Ángeles, donde el Juego 3 está programado para este lunes 27 de octubre.

