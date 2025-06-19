Donald Trump recibió a los jugadores de la Juventus en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en el Salón Oval de Washington a los jugadores de la Juventus, con quien intercambió palabras sobre la competición.

A su vez, en la rueda de prensa posterior, respondió sobre la guerra en Medio Oriente, la inmigración ilegal y los atletas transgéneros, mientras los futbolistas se encontraban detrás del mandatario.

Lo más curioso fue cuando le consultaron acerca de las medidas migratorias para ingresar al país y la deportación de inmigrantes: “La gente llega al país, pero debe hacerlo legalmente, como estos muchachos detrás de mí”, dijo Trump aludiendo a los futbolistas estadounidenses Weston McKennie y Timothy Weah, este último de origen liberiano.

"Si llegan por vía legal, los recibimos con los brazos abiertos. Deben decir que aman a Estados Unidos porque si no lo hacen, no los queremos”, completó el presidente al referirse a la situación migratoria.

Sin embargo, el punto más alto de tensión de la conversación, fue cuando le preguntaron acerca del conflicto en Medio Oriente entre Irán e Israel. Trump instó a rendirse sin condiciones a Irán y no descartó que Estados Unidos tome participación directa.

El Mundial de Clubes ya vivió su primera fecha completa en Estados Unidos, pero el gran temor en la previa era la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en las canchas. Si bien algunos advirtieron la presencia de agentes, no hubo grandes redadas ni detenciones a migrantes con estatus en suspenso, pero tampoco se descarta esta posibilidad.

A White House visit to meet US President Donald Trump took an awkward turn for Juventus players when the president unexpectedly tried to steer the conversation toward transgender athletes in sports. pic.twitter.com/r0FxgF7alA — DW Sports (@dw_sports) June 19, 2025

Noticia al Dia / El Tiempo