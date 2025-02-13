Martes 26 de agosto de 2025
Deportes

Dončić brilla pero Lakers sufren sin Davis ante Jazz

Los Angeles Lakers iniciaron la era Luka Dončić con una victoria, pero la siguieron con una derrota el miércoles, rompiendo…

Por Noticia al Dia

Dončić brilla pero Lakers sufren sin Davis ante Jazz
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los Angeles Lakers iniciaron la era Luka Dončić con una victoria, pero la siguieron con una derrota el miércoles, rompiendo una racha de seis triunfos consecutivos y dejando algunas preguntas por responder. La principal duda: ¿Quién se encargará de la pintura en los playoffs ahora que Anthony Davis ya no está?

El Utah Jazz derrotó a los Lakers 131-119, aunque el número más notable fue la discrepancia de puntos en la pintura, 54-36. Cambiar a Davis por Dončić dejó al equipo corto de un pívot de calidad, un problema que el intercambio de Mark Williams se suponía iba a resolver hasta que los Lakers lo cancelaron por razones médicas.

Esto dejó a los Lakers con dos hombres grandes dignos de rotación: Jaxson Hayes y Alex Len. Hayes dejó el juego el miércoles con una contusión facial tras jugar siete minutos, mientras que Len anotó cuatro puntos con 2 de 5 tiros, junto con siete rebotes en 23 minutos. Dončić terminó el juego con 16 puntos, cuatro asistencias, cuatro rebotes y cinco pérdidas.

Impacto inmediato de Dončić y ajustes necesarios en la rotación

Conseguir a Dončić fue sin duda un logro para los Lakers, ya que el All-NBA de 25 años transforma su perspectiva a largo plazo. Sin embargo, a corto plazo, necesitan descubrir cómo hacer funcionar su rotación actual de pívots.

Williams ha lidiado con lesiones gran parte de su carrera, pero también rebotea a un ritmo élite (su tasa de rebotes del 20.6% sería la cuarta en la NBA si jugara suficientes minutos) y habría encajado naturalmente como una amenaza de lob para Dončić, al estilo de su compañero de Duke Dereck Lively II.

El principal desafío para los Lakers será cómo gestionar la pintura en la ausencia de Davis. La incorporación de Dončić, aunque mejora significativamente su capacidad ofensiva, no cubre el vacío dejado por un jugador dominante en la pintura como Davis. El equipo necesitará ajustar su estrategia y posiblemente buscar más refuerzos para mantener su competitividad en los playoffs.

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Inicia capacitación masiva para optimizar operaciones en el Sistema Eléctrico Nacional

Inicia capacitación masiva para optimizar operaciones en el Sistema Eléctrico Nacional

Albert Ramírez llega a Venezuela tras alcanzar el título interino Semipesado de la AMB

Albert Ramírez llega a Venezuela tras alcanzar el título interino Semipesado de la AMB

Venezolano fugitivo acusado de ataque al estilo ruleta rusa fue arrestado en Texas

Venezolano fugitivo acusado de ataque al estilo ruleta rusa fue arrestado en Texas

Lucas Vázquez llega al Bayer Leverkusen por dos temporadas

Lucas Vázquez llega al Bayer Leverkusen por dos temporadas

¿Sabes en cuáles paises del trópico se cultivan peras y manzanas?

¿Sabes en cuáles paises del trópico se cultivan peras y manzanas?

Francisco Álvarez avanza en su recuperación

Francisco Álvarez avanza en su recuperación

La avaricia está matando a los comerciantes plataneros en Maracaibo

La avaricia está matando a los comerciantes plataneros en Maracaibo

Dos grandes del espectáculo se marcharon un 27 de agosto: Popy y Néstor Zavarce

Dos grandes del espectáculo se marcharon un 27 de agosto: Popy y Néstor Zavarce

Murieron abuela y su nieto electrocutados tras caerle un cable de alta tensión en Baruta

Murieron abuela y su nieto electrocutados tras caerle un cable de alta tensión en Baruta

FANB desmanteló artilleros en desembocadura del río Orinoco en Delta Amacuro

FANB desmanteló artilleros en desembocadura del río Orinoco en Delta Amacuro

El Barcelona y su regreso al Spotify Camp Nou

El Barcelona y su regreso al Spotify Camp Nou

Rafa y Chinin ofrecerán una Rumba Gitana en Maracaibo a beneficio de Fundanica Zulia

Rafa y Chinin ofrecerán una Rumba Gitana en Maracaibo a beneficio de Fundanica Zulia

Nueva gestión y renovación en la Fundación Tranvía de Maracaibo

Nueva gestión y renovación en la Fundación Tranvía de Maracaibo

España declara zona catastrófica en 16 comunidades por emergencias climáticas: Más de 410 mil hectáreas quemadas

España declara zona catastrófica en 16 comunidades por emergencias climáticas: Más de 410 mil hectáreas quemadas

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 26 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 26 de agosto de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Noticias Relacionadas

Al Dia

Maternidad con canas: Lidiane Machado inspira a todas las edades

Maracaibo, 26 de agosto de 2025.- A los 43 años, Lidiane Machado recibió en sus brazos a su tercer hijo…
Deportes

Lucas Vázquez llega al Bayer Leverkusen por dos temporadas

El español llega al fútbol alemán con la oportunidad de proyectar su experiencia y talento con Leverkusen

Deportes

Francisco Álvarez avanza en su recuperación

El criollo se montó en la práctica de bateo tras su lesión en dedo pulgar
Deportes

El bebé de las cotufas se robó el protagonismo en la MLB

Un niño cautivó a miles de fanáticos de Grandes Ligas

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025