Dončić brilla pero Lakers sufren sin Davis ante Jazz

Los Angeles Lakers iniciaron la era Luka Dončić con una victoria, pero la siguieron con una derrota el miércoles, rompiendo una racha de seis triunfos consecutivos y dejando algunas preguntas por responder. La principal duda: ¿Quién se encargará de la pintura en los playoffs ahora que Anthony Davis ya no está?

El Utah Jazz derrotó a los Lakers 131-119, aunque el número más notable fue la discrepancia de puntos en la pintura, 54-36. Cambiar a Davis por Dončić dejó al equipo corto de un pívot de calidad, un problema que el intercambio de Mark Williams se suponía iba a resolver hasta que los Lakers lo cancelaron por razones médicas.

Esto dejó a los Lakers con dos hombres grandes dignos de rotación: Jaxson Hayes y Alex Len. Hayes dejó el juego el miércoles con una contusión facial tras jugar siete minutos, mientras que Len anotó cuatro puntos con 2 de 5 tiros, junto con siete rebotes en 23 minutos. Dončić terminó el juego con 16 puntos, cuatro asistencias, cuatro rebotes y cinco pérdidas.

Utah lob connection off the inbounds 🔥



Keyonte George lofts it in to Walker Kessler for the slam! pic.twitter.com/Jq1BYbWMrZ — NBA (@NBA) February 13, 2025

Impacto inmediato de Dončić y ajustes necesarios en la rotación

Conseguir a Dončić fue sin duda un logro para los Lakers, ya que el All-NBA de 25 años transforma su perspectiva a largo plazo. Sin embargo, a corto plazo, necesitan descubrir cómo hacer funcionar su rotación actual de pívots.

Williams ha lidiado con lesiones gran parte de su carrera, pero también rebotea a un ritmo élite (su tasa de rebotes del 20.6% sería la cuarta en la NBA si jugara suficientes minutos) y habría encajado naturalmente como una amenaza de lob para Dončić, al estilo de su compañero de Duke Dereck Lively II.

El principal desafío para los Lakers será cómo gestionar la pintura en la ausencia de Davis. La incorporación de Dončić, aunque mejora significativamente su capacidad ofensiva, no cubre el vacío dejado por un jugador dominante en la pintura como Davis. El equipo necesitará ajustar su estrategia y posiblemente buscar más refuerzos para mantener su competitividad en los playoffs.