Donde otros ven oscuridad, Yiundelbran Bustillo ve gloria: También lo apasiona la música

El paratleta zuliano Yiundelbran Bustillo, de 21 años y ganador de tres medallas (dos de plata y una de oro) en los 1500, 400 y 100 metros planos de los Juegos Deportivos Paranacionales 2024, conversó este lunes 23 de diciembre con Noticia al Día, donde contó todo el proceso de superación que tuvo que atravesar para llegar al éxito.

"Es increíble, porque antes no me gustaba el deporte. A mí siempre me ha apasionado la música, soy músico y toco la batería. Sin embargo, un día mi entrenador fue a mi escuela a captar talento y me llevó al Polideportivo. De ahí en adelante, comencé a practicar paratletismo y ya llevo tres años", expresó Yiundelbran.

Foto: Xiomara Solano

Por otra parte, contó sus grandes experiencias: "El año pasado fui a Colombia a los Juegos Deportivos y también me colgué tres medallas (dos de plata y una de oro) en representación de Venezuela. Después llegó esta competencia que ha llenado de orgullo a la familia, sobre todo a mi mamá, la que está conmigo en las buenas y en las malas".

"En los Juegos Paranacionales obtuve tres medallas, dos de plata y una de oro. La diferencia es que la de oro la gané en las pruebas de 1500 metros planos, mientras que las de plata fueron en 400 y 100 metros planos, acompañado de mi guía Diego García, quien es una persona muy importante ya que es el que me lleva y me indica.".

"Anteriormente he participado en varios maratones aquí en Maracaibo, los cuales me han ayudado mucho para mi crecimiento personal y profesional. Sin embargo, esta experiencia es inolvidable, porque me rodeé de paratletas que ya están en la élite, como por ejemplo, Linda Pérez, Alejandra Pérez, Lisbeli Vera. Son ejemplos a seguir que me inspiran a seguir adelante. Cuando supe que había ganado la medalla de oro, fue un momento muy especial para mí, me dieron ganas de llorar".

Foto: Xiomara Solano

Yiundelbran confesó que su mayor sueño es participar en los Juegos Paralímpicos y que dará su mayor esfuerzo para estar en la cita paralímpica de Los Ángeles 2028: "Ese es mi mayor sueño; sin embargo, se viene el Sudamericano de Colombia, el Panamericano de Lima. Con el favor de Dios, también me prepararé de cara a esas competencias".

El paratleta reafirma su amor por la música y la siente como un refugio y parte fundamental en su carrera profesional: "Amo la música, toco la batería y es un refugio, una parte fundamental en mi vida. Me ha servido enormemente, generándome mucha satisfacción.

Asimismo, le envía un mensaje inspirador a todos aquellos jóvenes que quieren iniciar en este mundo y piensan que tienen una dificultad que los frena: "Yo pienso que no deberían llamarse "personas con discapacidad, sino personas con capacidad. A todos esos niños les digo que practicar cualquier deporte es bueno, te mantiene con buena salud, te hace sumar experiencias, más allá de los triunfos y éxitos. Deben seguir con sus estudios, esos es muy importante. Por último, todos los sueños se pueden cumplir, siempre y cuando se tenga constancia y dedicación.

Noticia al Dia