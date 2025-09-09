Dónde ver el partido de la Vinotinto contra Colombia en Maracaibo y San Francisco

Maracaibo y San Francisco se preparan para vibrar con la fiebre vinotinto y se prepara para vivir intensamente el duelo decisivo ante Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas. La capital zuliana se convierte en una gran tribuna, con múltiples espacios habilitados para que los marabinos disfruten del encuentro en comunidad.

La Alcaldía de Maracaibo y San Francisco, junto a diversas instituciones y centros comerciales, instalarán pantallas gigantes en puntos estratégicos para transmitir el emocionante partido, que arrancará a las 7:30 p. m.

Entre los lugares confirmados destacan:

El Complejo Deportivo Carmelo Urdaneta, en la parroquia Venancio Pulgar

El estacionamiento del Teatro Niños Cantores de Maracaibo

La Zona Gourmet del Sambil Maracaibo

Sede de la Alcaldía de San Francisco

Cada espacio se convertirá en un punto de encuentro para alentar a la Vinotinto, compartir la pasión por el fútbol y celebrar el orgullo nacional. Maracaibo se une, una vez más, para apoyar con el corazón a nuestra selección que busca esta noche tres puntos que le den la clasificación a la cita mundialista.

