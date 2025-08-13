Miércoles 13 de agosto de 2025
Deportes

Donnarumma se despide del PSG tras ser apartado por Luis Enrique: “Gracias, París”

El golero italiano no fue convocado para el duelo ante Tottenham

Por Daniel García

Donnarumma se despide del PSG tras ser apartado por Luis Enrique: “Gracias, París”
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El guardameta italiano Gianluigi Donnarumma ha dejado entrever su salida del París Saint-Germain (PSG) tras ser excluido de la convocatoria para la Supercopa de Europa, decisión tomada por el entrenador español Luis Enrique Martínez. A través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, Donnarumma expresó su decepción por la situación y agradeció el apoyo de la afición parisina.

La ausencia del arquero en la lista de convocados para el duelo ante el Tottenham en Udine, Italia, fue confirmada por el propio Luis Enrique, quien aseguró que la decisión fue tomada “al 100%” por él. El técnico elogió al italiano como “un portero y una persona excepcional”, pero señaló que el equipo necesita ahora “un guardameta con características diferentes”, en referencia al reciente fichaje del francés Lucas Chevalier, procedente del Lille.

Donnarumma, cuyo contrato con el PSG expira en 2026, habría sido apartado del grupo tras negarse a renovar su vínculo con el club. En su mensaje, el arquero dejó palabras cargadas de nostalgia y gratitud:

“Espero tener la oportunidad de mirar una vez más a los ojos a los aficionados del Parque de los Príncipes y despedirme como es debido. Si eso no sucede, quiero que sepan que su apoyo y su afecto significan el mundo para mí, y nunca lo olvidaré.”

El campeón de Europa con Italia en 2021 también expresó su dolor por la forma en que se ha producido su salida:

“Desde el primer día que llegué, lo di todo, dentro y fuera del campo, para ganarme un puesto y defender la portería del PSG. Desgraciadamente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo y contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y descorazonado.”

Finalmente, Donnarumma cerró su comunicado con un mensaje que suena a despedida definitiva:

“Jugar para este club y vivir en esta ciudad ha sido un inmenso honor. Gracias, París.”

La situación del arquero italiano genera incertidumbre sobre su futuro inmediato, mientras medios europeos especulan sobre posibles destinos en la Serie A o la Premier League.

Lee también: Luinder Ávila fue subido a las Grandes Ligas con los Reales de Kansas City

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Donnarumma se despide del PSG tras ser apartado por Luis Enrique: “Gracias, París”

Donnarumma se despide del PSG tras ser apartado por Luis Enrique: “Gracias, París”

Real Madrid goleó en su única prueba de pretemporada

Real Madrid goleó en su única prueba de pretemporada

Onda tropical N° 26 se aproxima al territorio venezolano

Onda tropical N° 26 se aproxima al territorio venezolano

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 13 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 13 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 13 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 13 de agosto

Entre cazuelas y aplausos: Javier Vidal se luce en la cocina

Entre cazuelas y aplausos: Javier Vidal se luce en la cocina

Moscú denuncia presunto ataque provocador de Kiev para empañar encuentro Putin-Trump

Moscú denuncia presunto ataque provocador de Kiev para empañar encuentro Putin-Trump

Diosdado Cabello: Venezuela ha enfrentado 20 ataques terroristas desde agosto de 2024

Diosdado Cabello: Venezuela ha enfrentado 20 ataques terroristas desde agosto de 2024

En video mujer encontró a su esposo con otro hombre en un jacuzzi gracias al GPS

En video mujer encontró a su esposo con otro hombre en un jacuzzi gracias al GPS

Luinder Ávila fue subido a las Grandes Ligas con los Reales de Kansas City

Luinder Ávila fue subido a las Grandes Ligas con los Reales de Kansas City

La MLB anuncia el calendario oficial de postemporada 2025

La MLB anuncia el calendario oficial de postemporada 2025

Una vaina enfermiza y loca: Le sacaba la sangre al hijo para que se viera enfermo

Una vaina enfermiza y loca: Le sacaba la sangre al hijo para que se viera enfermo

"Te amo Venezuela", el mensaje en español de Kylie Jenner

Ana del Castillo despechadaaa

Ana del Castillo despechadaaa

Real Madrid rechaza propuesta de disputar el Villarreal–Barcelona en Miami

Real Madrid rechaza propuesta de disputar el Villarreal–Barcelona en Miami

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

"Se suponía que nadie debía saberlo": Jonathan Moly tras ser visto en silla de ruedas

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

Petro advierte que un ataque a Venezuela afectaría a toda Latinoamérica

Petro advierte que un ataque a Venezuela afectaría a toda Latinoamérica

Falleció el actor Juan Carlos Ramírez conocido por sus papeles en

Falleció el actor Juan Carlos Ramírez conocido por sus papeles en "Rosario Tijeras", "Marea de pasiones" y "La Rosa de Guadalupe"

Noticias Relacionadas

Al Dia

Neguito, Sarcos y Borjas grabarán video en el Pozón del Saladillo versión gaitera "Yo no soy diferente" del peruano Gian Marco

Con la actuación del grupo Gaiteros de El Pozón el video se estrenará el próximo 1 de octubre y se podrá disfrutar por YouTube y plataformas digitales.

Deportes

Jheraldine González, referencia zuliana en el fisicoculturismo nacional

La zuliana destaca entre las mejores exponentes de la disciplina nacional
Deportes

Luinder Ávila fue subido a las Grandes Ligas con los Reales de Kansas City

El llamado del lanzador criollo se produce tras la lesión del relevista Hunter Harvey
Al Dia

Dojo Tenshikan destaca en la Copa Internacional Simón Bolívar 2025 con nueve medallas para el Zulia

Los atletas del Tenshikan se enfrentaron a competidores de alto nivel nacional e internacional, logrando posicionarse entre los mejores en diversas categorías de kata y kumite

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025