Donnarumma se despide del PSG tras ser apartado por Luis Enrique: “Gracias, París”

El guardameta italiano Gianluigi Donnarumma ha dejado entrever su salida del París Saint-Germain (PSG) tras ser excluido de la convocatoria para la Supercopa de Europa, decisión tomada por el entrenador español Luis Enrique Martínez. A través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, Donnarumma expresó su decepción por la situación y agradeció el apoyo de la afición parisina.

La ausencia del arquero en la lista de convocados para el duelo ante el Tottenham en Udine, Italia, fue confirmada por el propio Luis Enrique, quien aseguró que la decisión fue tomada “al 100%” por él. El técnico elogió al italiano como “un portero y una persona excepcional”, pero señaló que el equipo necesita ahora “un guardameta con características diferentes”, en referencia al reciente fichaje del francés Lucas Chevalier, procedente del Lille.

Donnarumma, cuyo contrato con el PSG expira en 2026, habría sido apartado del grupo tras negarse a renovar su vínculo con el club. En su mensaje, el arquero dejó palabras cargadas de nostalgia y gratitud:

“Espero tener la oportunidad de mirar una vez más a los ojos a los aficionados del Parque de los Príncipes y despedirme como es debido. Si eso no sucede, quiero que sepan que su apoyo y su afecto significan el mundo para mí, y nunca lo olvidaré.”

El campeón de Europa con Italia en 2021 también expresó su dolor por la forma en que se ha producido su salida:

“Desde el primer día que llegué, lo di todo, dentro y fuera del campo, para ganarme un puesto y defender la portería del PSG. Desgraciadamente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo y contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y descorazonado.”

Finalmente, Donnarumma cerró su comunicado con un mensaje que suena a despedida definitiva:

“Jugar para este club y vivir en esta ciudad ha sido un inmenso honor. Gracias, París.”

La situación del arquero italiano genera incertidumbre sobre su futuro inmediato, mientras medios europeos especulan sobre posibles destinos en la Serie A o la Premier League.

