Dos de oro, dos de plata y una de bronce aportó el paratletismo zuliano en los Juegos Deportivos Paranacionales Oriente 2024

Las hermanas paralimpicas Linda y Alejandra Pérez le dieron al estado petrolero las primeras medallas de oro en la justa oriental en la especialidad del atletismo adaptado.

La primera áurea vino de parte de Linda Pérez junto a su guía Álvaro Cassiani en la prueba de los 100 metros planos categoría T11, al cruzar la meta en un tiempo de 12,50 segundos. En la misma prueba Rosibel Colmenares y su guía Amilcar Zambrano se colgaron la medalla de bronce y Sol Rojas con Amilcar Jr se quedó con la cuarta posición.

El segundo lauro dorado fue en la categoría T12 de parte de Alejandra Pérez y su guía Luis Herrera igualmente en la prueba reina con registro de 12,79 segundos.

Las preseas plateadas fueron cosecha de Yiundelbran Bustillo con el apoyo de Luis Herrera (Final) y Diego García (Semifinal) en los 100 metros lisos con registro de 11.97 segundos. Asimismo, Juan Laguna con un tiempo de 11,50 segundos cruzó de segundo la meta para otorgarle la segunda plateada al Zulia en los 100 metros T13.

Este miércoles 4 de diciembre sigue la acción del Paratletismo en los Juegos Oriente 2024 a partir de las 5 de la tarde desde el Centro Nacional de Atletismo Yulimar Rojas de Maturín, estado Monagas.

