Dos medallas de plata y tres de bronce aportó la paranatación zuliana

Cinco metales cosechó la paranatación regional en los III Juegos Deportivos Paranacionales Oriente 2024.

Nuestro abanderado Damián Villa obtuvo una medalla de plata en los 200 metros libre de su categoría. Mientras que Andrés Finol ha conseguido tres preseas, una al segundo lugar y dos al tercero. Por su parte Diego Vivas, obtuvo bronce en su clase.

Este jueves 5 de diciembre continúa la competencia a partir de las 6 de la tarde en el Complejo de Piscinas del Polideportivo de Maturín, estado Monagas.

Resultados:

Damián Villa. Categoría S15

Medalla de plata: 200 metros libre. T: 6:33,78

Andrés Finol. Categoría SB14

Medalla de plata: 200 metros libre. T:2:14,23

Medalla de bronce: 100 metros pecho. T: 1:20,01

Medalla de bronce: 100 metros mariposa. T:1:06,90

Diego Vivas. Clase S1

Medalla de bronce: 200 metros libre. T: 8:11,38

