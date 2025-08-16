Sábado 16 de agosto de 2025
Deportes

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

La Fundación Glorias Deportivas del Zulia, presidida por el ex pesista Douglas Urribarrí, sostuvo una reunión de trabajo con miras…

Por Christian Coronel

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Fundación Glorias Deportivas del Zulia, presidida por el ex pesista Douglas Urribarrí, sostuvo una reunión de trabajo con miras a la participación en los Juegos Deportivos Nacionales de Glorias Deportivas, que se celebrarán en Mérida en 2025.

Acompañado por el vicepresidente de la entidad, Hobaldo Caldera —responsable de la logística de la delegación— y por el director técnico Darwuin Toncel, Urribarrí encabezó la planificación de lo que será una representación histórica para el estado.

Foto: Cortesía

Durante el encuentro, destacadas figuras del deporte zuliano reafirmaron su compromiso con el evento. Franklin García, gloria deportiva y presidente de la Asociación de Softbol del estado, aseguró que “Zulia estará en el podio medallero de este magno evento organizado por Funglodve”.

Por su parte, el entrenador de dominó César Reyes expresó con entusiasmo: “Zulia irá muy bien representado y estaremos en la cima”.

Fredy Pérez, delegado de bolas criollas, informó que “ya tienen varias semanas entrenando con disciplina y constancia”, mientras que en atletismo se confirmó la participación de Edgar “Rumbita” Chourio y Jeiser Duarte —también vinculado al fútbol— quien afirmó que “el Zulia será duro de vencer en estos juegos”.

Foto: Cortesía

Toncel detalló que la delegación zuliana competirá en las 10 disciplinas oficiales: atletismo, bolas criollas, baloncesto, dominó, fútbol de campo, fútbol de salón, natación, softbol, voleibol de playa y voleibol de cancha.

También participó en la reunión Luis Urribarrí, quien anunció que “contaremos con el respaldo del sector privado para la dotación de uniformes en esta primera fase”.

Finalmente, Hobaldo Caldera adelantó que “prontamente solicitaremos una reunión con el ciudadano gobernador Luis Caldera, para presentar los planes de trabajo y los compromisos deportivos que se avecinan por parte de las Glorias Deportivas del estado”.

Nota de Prensa

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Capturado impostor que simulaba ser un efectivo militar para extorsionar a comerciantes en Las Pulgas: Repartía panfletos con su

Capturado impostor que simulaba ser un efectivo militar para extorsionar a comerciantes en Las Pulgas: Repartía panfletos con su "tarifa"

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Salomón Rondón falló un penal en su debut con el Real Oviedo

Salomón Rondón falló un penal en su debut con el Real Oviedo

Alcaraz doblegó a Rublev y avanzó a semifinales de Cincinnati

Alcaraz doblegó a Rublev y avanzó a semifinales de Cincinnati

Los 75 bien cumplidos de la princesa Ana

Los 75 bien cumplidos de la princesa Ana

Horizontes de nuestra industria petrolera (por el Dr. Hugo Hernández Rafalli)

Horizontes de nuestra industria petrolera (por el Dr. Hugo Hernández Rafalli)

Liverpool superó sobre el final a Bournemouth y comenzó con el pie derecho la Premier League

Liverpool superó sobre el final a Bournemouth y comenzó con el pie derecho la Premier League

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Cinco eventos falsos sobre el Tren de Aragua fueron promovidos desde centro vinculado a exfuncionario de EEUU: InSight Crime

Cinco eventos falsos sobre el Tren de Aragua fueron promovidos desde centro vinculado a exfuncionario de EEUU: InSight Crime

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

WhatsApp Web sufrió caída global este miércoles 13 de agosto: El servicio fue restablecido horas después

WhatsApp Web sufrió caída global este miércoles 13 de agosto: El servicio fue restablecido horas después

Noticias Relacionadas

Al Dia

Huracán Erin alcanza categoría 5 con vientos de más de 250 kilómetros por hora

El ciclón, que ganó fuerza y se encontraba a unos 170 kilómetros al noreste de Anguila y a 375 kilómetros de Puerto Rico
Deportes

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

El venezolano lo hizo en la parte baja del octavo episodio para que su equipo se acercara en el marcador y colocara cifras definitivas
Deportes

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

El pelotero venezolano Salvador Pérez conectó su cuadrangular número 22 de la temporada y el 295 de por vida en…
Deportes

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Fue tercero en la alineación de su equipo ante Guardianes de Cleveland

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025