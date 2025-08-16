Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

La Fundación Glorias Deportivas del Zulia, presidida por el ex pesista Douglas Urribarrí, sostuvo una reunión de trabajo con miras a la participación en los Juegos Deportivos Nacionales de Glorias Deportivas, que se celebrarán en Mérida en 2025.

Acompañado por el vicepresidente de la entidad, Hobaldo Caldera —responsable de la logística de la delegación— y por el director técnico Darwuin Toncel, Urribarrí encabezó la planificación de lo que será una representación histórica para el estado.

Foto: Cortesía

Durante el encuentro, destacadas figuras del deporte zuliano reafirmaron su compromiso con el evento. Franklin García, gloria deportiva y presidente de la Asociación de Softbol del estado, aseguró que “Zulia estará en el podio medallero de este magno evento organizado por Funglodve”.

Por su parte, el entrenador de dominó César Reyes expresó con entusiasmo: “Zulia irá muy bien representado y estaremos en la cima”.

Fredy Pérez, delegado de bolas criollas, informó que “ya tienen varias semanas entrenando con disciplina y constancia”, mientras que en atletismo se confirmó la participación de Edgar “Rumbita” Chourio y Jeiser Duarte —también vinculado al fútbol— quien afirmó que “el Zulia será duro de vencer en estos juegos”.

Foto: Cortesía

Toncel detalló que la delegación zuliana competirá en las 10 disciplinas oficiales: atletismo, bolas criollas, baloncesto, dominó, fútbol de campo, fútbol de salón, natación, softbol, voleibol de playa y voleibol de cancha.

También participó en la reunión Luis Urribarrí, quien anunció que “contaremos con el respaldo del sector privado para la dotación de uniformes en esta primera fase”.

Finalmente, Hobaldo Caldera adelantó que “prontamente solicitaremos una reunión con el ciudadano gobernador Luis Caldera, para presentar los planes de trabajo y los compromisos deportivos que se avecinan por parte de las Glorias Deportivas del estado”.

Nota de Prensa