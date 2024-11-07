Dr. Arturo Moreno asume como Secretario de Deportes y Director del Instituto Regional de Deportes

La Gobernación del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, nombró al Dr. Arturo Moreno como Secretario de Deportes y Director del Instituto Regional de Deportes.

Moreno fue el Sub Director del IRDEZ y será a partir de este 6 de noviembre la nueva autoridad única del deporte zuliano, en sustitución del exgrandeliga Alexander Delgado, quien fungirá como asesor de la gestión

Delgado asumió el desafío del resurgimiento del deporte regional durante casi tres años, dejando un Instituto dignificado y encaminado a la consolidación, y en puertas de dar inicio a la participación de más de 500 atletas entre los Juegos Nacionales Juveniles y los Paranacionales Oriente 2024.

Foto: Prensa IRDEZ

El Dr. Arturo Moreno, reconocido médico traumatologo y especialista en medicina deportiva, se convierte en el Director número 12 desde su creación como órgano rector del deporte regional el 20 de septiembre de 1996.

Todo el personal adscrito a la Secretaría de Deportes y al Instituto Regional de Deportes despide a una autoridad que con su carisma y humanidad supo ganarse el aprecio de quienes hacen vida laboral en el organismo. Asimismo, reciben con afecto a quien desde ahora tiene como reto darle continuidad al rescate de la actividad deportiva en la región.

Directores del IRDEZ: Sergio Rincón Atencio (1996), Eddy Cabrera Acosta (1997), Lino Connell Molero (1998), Temístocles Cabezas (2000-2002), Rafael Galicia (2002 – 2003), Orlando Muñoz Ramírez (2003- 2012), Leonet Cabeza Morales (2012-2016), Ingrid Dugarte (2016-2017), Erwin Cepeda (2018), Hobaldo Caldera (2019-2021), Alexander Delgado (2022-2024) Arturo Moreno (2024-).

Lee también: Inter de Milán derrotó por la mínima al Arsenal

Noticia al Dia / Prensa IRDEZ