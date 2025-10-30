Jueves 30 de octubre de 2025
Deportes

Dudamel se despide del Deportivo Pereira en medio de crisis institucional

El técnico venezolano dejó de ser entrenador del club que actualmente presenta problemas económicos

Por Daniel García

Dudamel se despide del Deportivo Pereira en medio de crisis institucional
Foto: Agencias
El venezolano Rafael Dudamel dejó de ser el entrenador del Deportivo Pereira en medio de la crisis económica que sufre el club colombiano, que jugó sus dos partidos más recientes con un equipo sub-20 porque debe dos meses de sueldo a sus jugadores.

«A partir de la fecha, el señor Rafael Édgar Dudamel Ochoa dejará de ser el director técnico del equipo profesional», expresó el presidente del Pereira, Álvaro Lopez, en un comunicado.

El directivo agregó en el documento: «Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al profesor Dudamel y a su cuerpo técnico por su entrega, dedicación y compromiso con el club durante su tiempo al mando del equipo. Agradecemos su aporte y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos».

El capitán del Pereira, el experimentado atacante Carlos Darwin Quintero, afirmó el pasado 23 de octubre que había atrasos en los pagos del plantel y para los jugadores eso ha sido «muy delicado».

«Vamos para dos meses atrasados en salarios, y en algunos conceptos (ingresos extras) que firmamos para favorecer al equipo (…) nos deben seis u ocho meses», añadió Quintero.

Por esa razón la plantilla profesional decidió no presentarse al partido del 24 de octubre ante Águilas Doradas, que los juveniles perdieron 1-5 en casa, ni tampoco al del lunes ante Deportivo Pasto, que el equipo cayó 4-0. En ninguno dirigió Dudamel por solidaridad con sus jugadores.

La Asociación Colombiana de Futbolistas Colombianos (Acolfutpro) señaló además que el club «no ha pagado los salarios de manera oportuna, ha incumplido con los convenios pactados -tanto trimestrales como mensuales- y ha omitido los aportes a la seguridad social».

Además de los problemas económicos, el equipo tampoco ha obtenido buenos resultados, ocupa actualmente el puesto 16 de la liga colombiana con 18 puntos y quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Colombia a manos del Envigado.

EFE

Temas:

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

