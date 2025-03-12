Ecuador también tendrá bajas para el duelo ante la Vinotinto en Quito

Ecuador recibirá este 21 de marzo a la selección venezolana de fútbol para cumplir con la jornada 13 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El seleccionado de la mitad del mundo dirigido por Sebastián Beccacece, confirmó las ausencias de “La Tri” para afrontar sus compromisos ante Venezuela y Chile.

Entre las ausencias destaca la de Angelo Preciado, quien se encuentra lesionado por lesión de rodilla, mientras que Leonardo Campana está resentido por lesión en tendón de Corva, Alan Minda, entre algodones por molestias musculares y Jhoanner Chávez con lesión de tobillo, son las principales bajas del cuadro meridional que actualmente ocupa la tercera posición con 19 unidades acumuladas.

