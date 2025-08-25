Eduard Bello sentenció el triunfo de Universidad Católica ante Unión Española

El atacante venezolano Eduard Bello anotó un gol en la victoria de Universidad Católica 2-0 ante Unión Española por la fecha 21 de la Liga de Chile.

Bello ingresó en el minuto 73 y en el 94′ disparó un zapatazo cruzado para marcar su tercer tanto de la temporada (ha jugado 16 partidos) y liquidar el cotejo.

La Universidad Católica se encuentra en el sexto puesto de la tabla de clasificación, sumando 33 unidades en 20 duelos.

El criollo es uno de los convocados por Fernando "Bocha" Batista para disputar la último doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 ante Argentina y Colombia.

El gol de hoy de Eduard Bello vs Unión Española:pic.twitter.com/H6PYJlFAa2 — Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) August 24, 2025

