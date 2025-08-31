Eduardo Rodríguez dejó en blanco a los Dodgers y comandó el triunfo de Cascabeles

En una actuación de autoridad y temple, el zurdo Eduardo Rodríguez lanzó seis entradas en blanco, permitiendo apenas cuatro imparables, con cuatro boletos y cuatro ponches, para adjudicarse la victoria y reafirmar su rol como referente en la rotación de Arizona.

La ofensiva también tuvo acento venezolano. En el séptimo inning, el receptor Gabriel Moreno aportó con un elevado de sacrificio que amplió la ventaja, mientras que en el noveno episodio, el versátil Ildemaro Vargas conectó un jonrón de tres carreras que puso cifras definitivas al marcador, 6-1 en favor de las Serpientes.

La jornada fue una muestra clara del impacto criollo en las Grandes Ligas, Rodríguez dominando desde el montículo, Moreno generando carreras con inteligencia situacional, y Vargas sentenciando con poder y oportunidad.

