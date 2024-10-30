Eduardo Saragó dejó de ser el entrenador del Deportivo Táchira

Eduardo Saragó anunció que dejó de ser el entrenador del Deportivo Táchira luego de la victoria 2-0 ante Caracas FC por la fase final del Torneo Clausura de la Liga Futve.

"Sorprendidos por esta decisión, la misma ha sido aceptada, y entendemos que ha finalizado el vínculo contractual que unía a ambas partes" comunicó el club.

También publicó: "Expresamos nuestro agradecimiento al profesor Eduardo Saragó, por su compromiso y entusiasmo que mostró al frente del banquillo técnico, brindando momentos de alegría a la afición".

El conjunto ‘aurinegro’ acumula seis puntos y es líder del Grupo A de la fase final correspondiente al Torneo Clausura de la Liga Futve, junto con Rayo Zuliano (equipo que enfrentará en la próxima jornada).

Hay que destacar que Deportivo Táchira es el actual campeón del fútbol venezolano y después de la salida de Saragó aún no se tiene conocimiento sobre quién podría ser el próximo DT del club.

