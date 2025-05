Eduardo Saragó se pronuncia: "Yo nunca renuncié al Deportivo Táchira"

El entrenador Eduardo Saragó ofreció una rueda de prensa este lunes 11 de noviembre para aclarar todo lo que se ha dicho sobre su salida del Deportivo Táchira.

"Hasta este momento sigo siendo el DT del Deportivo Táchira, porque no he renunciado y hasta este momento no he recibido ninguna desvinculación ni ningún finiquito laboral. Las renuncias no son interpretables", expresó Saragó.

Por otro lado, habló sobre el comunicado de su renuncia: "Subí a la oficina del gerente y le dije que de esa forma no se podía trabajar, que había que buscar una solución, que hiciéramos una reunión el miércoles postpartido. Se pautó para el día siguiente a las 9 AM, luego para las 2, y al mediodía salió el comunicado".

Dicho esto, comentó que nunca tuvo problemas con respecto al pago; sin embargo, sus jugadores sí mostraron descontento en ese tema. "Le he entregado la vida al Deportivo Táchira y que me saquen un comunicado diciendo que yo renuncié cuando no es cierto, eso me dolió", dijo.

Deportivo Táchira marcha líder de su zona en la fase final del Torneo Clausura 2024 de la Liga Futve. Además, la dirigencia viene de anunciar a Edgar Pérez Greco como nuevo entrenador del club.

Lee también: Wander Franco fue detenido en República Dominicana por riña que involucra a una mujer

Profesor Eduardo Sarago: “a quien se le va a ocurrir que nosotros nos queríamos ir del dvo Tachira, todo lo que yo hice fue abogando por los jugadores y el cuerpo técnico” pic.twitter.com/xE8m6RxDRM — Vicente Dávila (@Vicentedavilar1) November 11, 2024

Noticia al Dia