El aguilucho Yonathan Perlaza llega a los Padres de San Diego

Tras una destacada actuación en el beisbol de Corea del Sur, el pelotero Yonathan Perlaza, firmó contrato de ligas menores con invitación a los campos de entrenamiento del conjunto de Padres de San Diego.

El jardinero, oriundo del municipio Sucre, vuelve al beisbol estadounidense luego de una destacada campaña con el equipo Hanwha Eagles de la KBO. Perlaza dejó promedio de 275, incluyendo 24 batazos de vuelta completa, igual número de dobles y 70 impulsadas durante su estadía en surcorea.

El criollo fue dejado en libertad, y en pocas semanas despertó el interés de organizaciones del beisbol mayor para hacerse de los servicios de uno de los extranjeros más destacados en la liga coreana.

