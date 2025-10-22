El Barcelona acata la cancelación del partido ante Villarreal en Miami

El FC Barcelona emitió este martes 21 de octubre un comunicado oficial en el que manifestó su respeto y acatamiento a la decisión de cancelar el partido que lo enfrentaría al Villarreal en Miami, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga.

En el comunicado, el club azulgrana subraya que acepta la medida “del mismo modo que acató y respetó la decisión de jugar tomada en su día”, en referencia al intento previo de disputar un encuentro oficial en territorio estadounidense.

Asimismo, el conjunto blaugrana lamentó la pérdida de una oportunidad estratégica para proyectar la imagen de la competición en un mercado con alto potencial de crecimiento y generación de recursos. “Lamentamos la oportunidad perdida de expandir la imagen de la competición a un mercado estratégico y con capacidad de crecimiento y generación de recursos en beneficio de todo el mundo”, expresó la entidad culé.

El club también agradeció el respaldo de su afición en Estados Unidos y mostró su pesar por no poder brindarles un partido oficial en su país: “Agradecemos el apoyo y el afecto incondicional que hemos recibido de nuestros aficionados y aficionadas en los Estados Unidos y lamentamos profundamente que se vean privados de presenciar el partido oficial en su país”.

Por su parte, LaLiga anunció la cancelación del encuentro previsto para diciembre en Miami, alegando “la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas” como motivo principal de la decisión.

