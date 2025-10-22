Miércoles 22 de octubre de 2025
Deportes

El Barcelona acata la cancelación del partido ante Villarreal en Miami

El club catalán lamentó la suspensión de su enfrentamiento de liga en territorio estadounidense

Por Daniel García

El Barcelona acata la cancelación del partido ante Villarreal en Miami
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El FC Barcelona emitió este martes 21 de octubre un comunicado oficial en el que manifestó su respeto y acatamiento a la decisión de cancelar el partido que lo enfrentaría al Villarreal en Miami, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga.

En el comunicado, el club azulgrana subraya que acepta la medida “del mismo modo que acató y respetó la decisión de jugar tomada en su día”, en referencia al intento previo de disputar un encuentro oficial en territorio estadounidense.

Asimismo, el conjunto blaugrana lamentó la pérdida de una oportunidad estratégica para proyectar la imagen de la competición en un mercado con alto potencial de crecimiento y generación de recursos. “Lamentamos la oportunidad perdida de expandir la imagen de la competición a un mercado estratégico y con capacidad de crecimiento y generación de recursos en beneficio de todo el mundo”, expresó la entidad culé.

El club también agradeció el respaldo de su afición en Estados Unidos y mostró su pesar por no poder brindarles un partido oficial en su país: “Agradecemos el apoyo y el afecto incondicional que hemos recibido de nuestros aficionados y aficionadas en los Estados Unidos y lamentamos profundamente que se vean privados de presenciar el partido oficial en su país”.

Por su parte, LaLiga anunció la cancelación del encuentro previsto para diciembre en Miami, alegando “la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas” como motivo principal de la decisión.

Lee también: Real Madrid y Juventus engalanan el cierre de la tercera jornada de Champions

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

El Barcelona acata la cancelación del partido ante Villarreal en Miami

El Barcelona acata la cancelación del partido ante Villarreal en Miami

Pasarela 360 consolidó su propuesta de alta costura y diversidad en Maracaibo

Pasarela 360 consolidó su propuesta de alta costura y diversidad en Maracaibo

Patria inició el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica para pensionados

Patria inició el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica para pensionados

Fuerte sismo de magnitud 6.1 sacude Costa Rica

Fuerte sismo de magnitud 6.1 sacude Costa Rica

Real Madrid y Juventus engalanan el cierre de la tercera jornada de Champions

Real Madrid y Juventus engalanan el cierre de la tercera jornada de Champions

Murió Paulina Tamayo, ‘la Grande del Ecuador’

Murió Paulina Tamayo, ‘la Grande del Ecuador’

Thunder comienza su defensa de título remontando ante los Rockets

Thunder comienza su defensa de título remontando ante los Rockets

Bravos desatan su poder ofensivo y aplastan a Caribes en Puerto La Cruz

Bravos desatan su poder ofensivo y aplastan a Caribes en Puerto La Cruz

Cardenales alzó vuelo ante Magallanes en Valencia

Cardenales alzó vuelo ante Magallanes en Valencia

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Tiburones dejó en el terreno a Leones en el Universitario

Tiburones dejó en el terreno a Leones en el Universitario

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 22 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 22 de octubre de 2025

Águilas del Zulia incorporó al infielder Rayder Ascanio

Águilas del Zulia incorporó al infielder Rayder Ascanio

¡Emocionante! Shai Gilgeous-Alexander recibe su anillo de campeón en la NBA

¡Emocionante! Shai Gilgeous-Alexander recibe su anillo de campeón en la NBA

Arsenal goleó al Atlético de Madrid y continúa con su racha perfecta

Arsenal goleó al Atlético de Madrid y continúa con su racha perfecta

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Faltan 3 días para la Bajada de La Chinita

Faltan 3 días para la Bajada de La Chinita

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en el Zulia y otros estados del país este miércoles 22-Oct

Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en el Zulia y otros estados del país este miércoles 22-Oct

Noticias Relacionadas

Al Dia

Gobierno de Perú declara Estado de Emergencia y promete pasar a la ofensiva contra el crimen

El gobierno interino de Perú, encabezado por el presidente José Jerí, declaró el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao a partir de las 00:00 horas de este 21 de octubre
Deportes

Águilas y Tiburones chocarán en el Universitario

Será el tercer enfrentamiento de temporada para ambas novenas de la LVBP
Deportes

Thunder comienza su defensa de título remontando ante los Rockets

El cuadro OKC venció con suspenso a los Rockets 124-125
Deportes

Bravos desatan su poder ofensivo y aplastan a Caribes en Puerto La Cruz

Los insulares se estacionan en el segundo lugar de la clasificación con récord de 3-2

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025