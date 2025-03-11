El Barcelona también se interesa en Aramburu

El lateral vinotinto que milita en la Real Sociedad, Jon Aramburu, ha llamado la atención del FC Barcelona, según informó el periodista italiano Fabrizio Romano.

Las destacadas actuaciones del caraqueño, de 22 años, ha despertado el interés de los más grandes de España, tomando en cuenta que el Real Madrid también se encuentra bajo el interés del criollo.

Actualmente, Aramburu posee contrato hasta 2030 con la Real Sociedad, equipo que no tiene la intención de desprenderse fácilmente de una de sus mejores piezas de la zaga defensiva.