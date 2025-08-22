Liga de Quito venció 2-0 (2-1 en el global) a Botafogo este jueves 21 de agosto en el estadio Rodrigo Paz Delgado para clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Los goles fueron obra de Gabriel Villamíl (minuto 7) y Lisandro Azulgaray (penal en el 60′), mientras que Richard Mima se fue expulsado a los 83′.

Con esto, el campeón defensor, equipo donde milita y es figura el venezolano Jefferson Savarino (jugó 69 minutos) queda eliminado del certamen y habrá nuevo campeón.

Ahora Liga de Quito enfrentará a São Paulo en la siguiente instancia del máximo torneo internacional a nivel clubes de Sudamérica.