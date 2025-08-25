El Campeonato Nacional de Boxeo Junior inició con todo en el Pedro Elías Belisario Aponte

Este domingo 24 de agosto se celebró la Ceremonia de Inauguración del Campeonato Nacional de Boxeo Junior Copa Betulio González en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo.

Durante la tarde de este domingo, 390 jóvenes boxeadores representaron a 22 estados del país para dar inicio a este certamen que tiene como finalidad impulsar el deporte regional y nacional. Esta competencia es categoría Junior (15-16 años) y se disputará desde el 22 hasta el 31 de agosto.

Foto: Xiomara Solano

Cabe destacar que el Zulia está representado por una delegación de 24 boxeadores en categorías desde los 47 hasta los 80 kilogramos, en ambos géneros.

En el evento estuvieron autoridades destacadas del estado, como fue el caso del gobernador Luis Caldera, la primera dama Roselyn López de Caldera, el secretario de deportes Fidel Madroñero, la presidenta del CLEZ Jessy Gascón, y la Viceministra de Formación e Innovación de la Actividad Física y el Deporte, Karla Luna.

Foto: Xiomara Solano

Asimismo, se contó con la presencia de la leyenda del boxeo, Betulio González, y el Campeón Mundial de Peso Minimosca por el Consejo Mundial de Boxeo, Carlos Cañizales, nacido en Caracas.

Foto: Xiomara Solano

En la primera pelea de la noche (46 Kg), Cristina Zapata (Caracas) derrotó a Oriangel Zambra (Zulia) por RSC. Posteriormente, en el segundo combate (54 Kg), Valentina Álvarez (Zulia) venció a Lilimar Leguizam (Amazonas) por decisión unánime.

Foto: Xiomara Solano

Foto: Xiomara Solano

Foto: Xiomara Solano

Foto: Xiomara Solano

Luego, en el tercer pleito (46 Kg), Alberth Picón (Zulia) superó a Ryan Martinez (Caracas) por decisión unánime, y para finalizar la noche de peleas zulianas, Carlos Bracho (Zulia) se llevó el triunfo ante Aiberson Lara (Carabobo) por decisión unánime (52 Kg).

Foto: Xiomara Solano

Foto: Xiomara Solano

Foto: Xiomara Solano

