El circuito de Montmeló renovó su contrato en la MotoGP

El Circuito de Montmeló (Barcelona) acogerá la celebración del premio de motociclismo Moto GP hasta el año 2031, cuatro años más de los previstos hasta ahora, según ha anunciado este miércoles el conseller de Empresa de la Generalitat, Miquel Sàmper.

Sàmper ha explicado que el evento podrá continuar más tiempo en Cataluña tras cerrar un acuerdo con la empresa responsable del mismo. Está previsto que el acuerdo se firme formalmente mañana mismo, jueves.

El mundial de motociclismo se celebra desde 1992 en el Circuito de Cataluña-Barcelona, también conocido como de Montmeló, y el contrato que estaba vigente hasta ahora expiraba en 2027.

El conseller de Empresa se ha mostrado satisfecho por la continuidad de este evento deportivo en Cataluña, que ha sido fruto de «duras negociaciones» y ha asegurado que el impacto económico de este mundial de motos está cifrado en más de 500 millones de euros.

El titular del Departamento de Empresa se ha mostrado también confiado en que Cataluña será capaz de retener por más tiempo la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 y ha pedido «paciencia». La infraestructura automovilística de Montmeló está gestionada desde este año por Fira de Barcelona.

El conseller ha destacado que haber organizado en un tiempo récord el Gran Premio Solidario, que sustituyó al evento que tuvo que cancelarse en Valencia por los efectos de la dana, ha contribuido a asegurar la continuidad de Moto GP en Montmeló.

«Ningún otro circuito del mundo tenía capacidad para montar un evento como ese en quince días y nosotros lo hicimos», ha señalado Sàmper en declaraciones a los medios. Ese elemento «ha tenido un peso» en las negociaciones para retener el premio de motociclismo en el circuito catalán hasta 2031.

El contrato que se firmará incluye cláusulas de rescisión «en caso de incumplimientos», pero subraya que «la voluntad de ambas partes es cumplir absolutamente todos los compromisos».

Por su parte, el conseller de Deportes, Berni Álvarez, ha señalado que el acuerdo es importante para lograr que el calendario de eventos deportivos en Cataluña sea un «referente».

«Queremos ser pioneros, como lo hemos sido durante mucho tiempo», y el acuerdo para alargar la presencia de Moto GP en Cataluña es «una demostración más de que las cosas se están haciendo bien», ha indicado.

