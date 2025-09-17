Miércoles 17 de septiembre de 2025
Deportes

El COI defiende la participación de Israel y Palestina en los JJOO

El Comité Deportivo respondió a las solicitudes planteadas por el Gobierno español.

Por Daniel García

El COI defiende la participación de Israel y Palestina en los JJOO
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Comité Olímpico Internacional (COI) aseguró este martes que Israel respeta la Carta Olímpica y recordó que sus atletas y los palestinos «convivieron en paz durante los pasados JJOO de París», en respuesta a peticiones como la del presidente español, Pedro Sánchez, de que sea expulsada de competiciones deportivas.

«Tanto el comité olímpico nacional de Israel como el de Palestina están reconocidos por el COI y tienen los mismos derechos. Ambos cumplen con la Carta Olímpica y seguimos trabajando con ellos para intentar mitigar el impacto del actual conflicto en los atletas», señaló en un comunicado en respuesta a una pregunta de EFE.

«Equipos de ambas delegaciones participaron en los Juegos Olímpicos de París y sus atletas convivieron pacíficamente bajo un mismo techo, en la Villa Olímpica», agregó la organización.

El COI fue una organización pionera a nivel mundial en lo que respecta al reconocimiento de Palestina, cuyos equipos participan en los Juegos Olímpicos de Verano desde los de Atlanta 1996 y no han faltado desde entonces a ninguna edición, si bien nunca han ganado medallas.

La organización con sede en Lausana sí mantiene por ahora sus sanciones a los atletas de Rusia y Bielorrusia, que en los Juegos de París no pudieron participar en representación de sus respectivos países y lo hicieron bajo las siglas AIN («atletas individuales neutrales»), debido a la invasión a Ucrania.

EFE

Lee también: Alexander Arnold estará de baja entre seis a ocho semanas

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

El COI defiende la participación de Israel y Palestina en los JJOO

El COI defiende la participación de Israel y Palestina en los JJOO

Mbappé lideró remontada en el debut del Real Madrid en Champions

Mbappé lideró remontada en el debut del Real Madrid en Champions

Asteroide de casi 300 metros pasará cerca de la Tierra este jueves 18-Sept: Aseguran científicos rusos

Asteroide de casi 300 metros pasará cerca de la Tierra este jueves 18-Sept: Aseguran científicos rusos

Alexander Arnold estará de baja entre seis a ocho semanas

Alexander Arnold estará de baja entre seis a ocho semanas

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 17 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 17 de septiembre de 2025

Seis kilos de oro fueron robados en las colecciones del Museo de Historia Natural de París

Seis kilos de oro fueron robados en las colecciones del Museo de Historia Natural de París

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 17 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 17 de septiembre

Trump llega a Reino Unido para una visita de Estado

Trump llega a Reino Unido para una visita de Estado

Falleció el vice primer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz

Falleció el vice primer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz

Decisión en Manhattan: Anulan dos acusaciones contra Luigi Mangione

Decisión en Manhattan: Anulan dos acusaciones contra Luigi Mangione

La Vinotinto sub-17 enfrentará a Colombia en amistoso con miras al Mundial de Qatar

La Vinotinto sub-17 enfrentará a Colombia en amistoso con miras al Mundial de Qatar

The Who anuncio su retiro de los escenarios

The Who anuncio su retiro de los escenarios

Georgina Rodríguez podría estar embarazada

Georgina Rodríguez podría estar embarazada

Matar al presidente de Zambia con brujería: Frustran insólito plan de magnicidio con brebajes y un camaleón

Matar al presidente de Zambia con brujería: Frustran insólito plan de magnicidio con brebajes y un camaleón

Detenido por transitar con cuatro niños en una moto en Cojedes

Detenido por transitar con cuatro niños en una moto en Cojedes

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El papa expulsó al diácono italiano, Alessandro Frateschi, preso por abuso sexual de cinco menores

El papa expulsó al diácono italiano, Alessandro Frateschi, preso por abuso sexual de cinco menores

Anuncian temperaturas por encima de los 37 °C en Maracaibo para hoy 17-Sept

Anuncian temperaturas por encima de los 37 °C en Maracaibo para hoy 17-Sept

Seis kilos de oro fueron robados en las colecciones del Museo de Historia Natural de París

Seis kilos de oro fueron robados en las colecciones del Museo de Historia Natural de París

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 17 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 17 de septiembre

Llegando otro bono de más de $100 por Patria

Llegando otro bono de más de $100 por Patria

Noticias Relacionadas

Al Dia

Gobierno de Venezuela denuncia "grave violación de los derechos relativos al ejercicio de la actividad pesquera" por parte de EEUU

Solicitan una condena internacional "ante este acto hostil"
Deportes

Alexander Arnold estará de baja entre seis a ocho semanas

El británico y el español Dani Carvajal representan una importante baja en el carril derecho de los blancos

Deportes

La Vinotinto sub-17 enfrentará a Colombia en amistoso con miras al Mundial de Qatar

28 jugadores fueron llamados por Vizcarrondo para el amistoso ante la selección cafetera
Al Dia

Mike Tyson protagonizó momento viral al golpear y dejar sin aliento a MrBeast

El legendario boxeador estadounidense aceptó el reto del creador de contenido, golpeando en el abdomen

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025