Miércoles 24 de septiembre de 2025
El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

El estratega neogranadino entra en las opciones para dirigir a la selección nacional absoluta

Por Daniel García

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto
La lista de candidatos para asumir la dirección técnica de la Vinotinto crece tras la salida del argentino Fernando "Bocha" Batista, quien no pudo clasificar a la selección nacional en las recientes eliminatorias Sudamericanas.

Dentro de las opciones internacionales surge el nombre del colombiano Juan Carlos Osorio, según informó el periodista Pipe Sierra en sus redes sociales.

Osorio, de 64 años, cuenta con una trayectoria de más de dos décadas como entrenador, en la que ha dirigido clubes y selecciones en Colombia, México, Brasil, Estados Unidos, Paraguay y Egipto.

Su palmarés incluye siete títulos en el fútbol colombiano, destacando su exitoso ciclo con Atlético Nacional entre 2012 y 2015, donde conquistó seis trofeos y disputó nueve finales. También fue campeón con Once Caldas en 2010 y obtuvo la Superliga y la Copa Colombia en otras etapas.A nivel internacional, logró el campeonato de la Conferencia Oeste de la MLS en 2008 con New York Red Bulls y clasificó a México al Mundial de Rusia 2018, donde alcanzó los octavos de final.

Al Dia

Llegaron al país mil 600 unidades de insulina para pacientes con diabetes

También llegaron 64.994 plumas-jeringa y equipos esenciales para el tratamiento de los pacientes
Deportes

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

El criollo abrió el marcador de los Bravos

Al Dia

Jessire Rivas: talento venezolano que brilla en el patinaje de velocidad internacional

Con apenas 13 años, la barinesa es promesa del patinaje de velocidad, triunfando en territorio europeo
Deportes

Alfredo Pedrique recibe el premio John Vukovich por su destacada labor como mánager en Doble A

El estratega venezolano es referencia dentro de la formación de prospectos en los Filis de Filadelfia

