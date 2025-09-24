El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

La lista de candidatos para asumir la dirección técnica de la Vinotinto crece tras la salida del argentino Fernando "Bocha" Batista, quien no pudo clasificar a la selección nacional en las recientes eliminatorias Sudamericanas.

Dentro de las opciones internacionales surge el nombre del colombiano Juan Carlos Osorio, según informó el periodista Pipe Sierra en sus redes sociales.

Osorio, de 64 años, cuenta con una trayectoria de más de dos décadas como entrenador, en la que ha dirigido clubes y selecciones en Colombia, México, Brasil, Estados Unidos, Paraguay y Egipto.

Su palmarés incluye siete títulos en el fútbol colombiano, destacando su exitoso ciclo con Atlético Nacional entre 2012 y 2015, donde conquistó seis trofeos y disputó nueve finales. También fue campeón con Once Caldas en 2010 y obtuvo la Superliga y la Copa Colombia en otras etapas.A nivel internacional, logró el campeonato de la Conferencia Oeste de la MLS en 2008 con New York Red Bulls y clasificó a México al Mundial de Rusia 2018, donde alcanzó los octavos de final.