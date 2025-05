El Comité Técnico de Árbitros se reunió con Real Madrid en medio de la polémica

Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), confirmó la reunión con el Real Madrid en la Ciudad del Fútbol, para escuchar los audios de los árbitros que dirigieron la derrota del conjunto merengue en casa del Espanyol (1-0).

Además, aseguró que trataron más temas con "cordialidad" y un "respeto absoluto", teniendo en cuenta las polémicas arbitrales de los últimos partidos.

"La reunión se ha celebrado de manera cordial, con respeto absoluto de las dos partes. Hemos estado hablando y siempre es bueno hacerlo. La conclusión es que nunca está de más sentarnos y exponer cada uno su punto de vista. Ha sido positiva desde la parte del CTA", dijo Medina Cantalejo.

"Lo que hemos hecho es tener la normalidad que tenemos con todos los equipos, cuando nos piden venir a hablar con nosotros, nos sentamos y luego si hay que ver vídeo se ve. Hoy se han visto las jugadas oportunas, con todos los audios, de principio a fin. Los dos representantes del Real Madrid han hecho las preguntas, tienen que saber quién ha dicho algo y se le ha puesto con toda la transparencia".

Real Madrid pidió escuchar el audio del VAR de la jugada en la que fue derribado por detrás Kylian Mbappé por el defensa del Espanyol, Carlos Romero, en una acción que no fue castigada con tarjeta roja.

"Sobre las jugadas hay cuestiones a preguntar y hemos estado hablando de cuestiones internas que deben quedar entre el CTA y el club que viene. Se ha tratado todo dentro de un clima de cordialidad y educación. Si hubiese habido enfrentamiento que ninguno quería, la reunión habría durado cinco minutos. Si ha sido tan larga es porque hemos hablado con transparencia", apuntó el otrora ‘hombre de negro’.

A su vez, Federico Valverde se manifestó: "No quiero que me mal interprete nadie, pero sobre todo le quiero aclarar a nuestra afición; si hoy no hable de los arbitrajes que estamos sufriendo es porque ME CONOZCO, y debo centrarme en mañana.Todo el mundo ha visto lo que nos está sucediendo en esta liga, y no lo olvido, pero ahora debemos poner el foco en mañana, y yo estaré al 100% como siempre lo he estado". Esto después de haberse puesto del lado del arbitraje.

