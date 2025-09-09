Martes 09 de septiembre de 2025
Deportes

El dominicano Wander Franco fue ingresado a una clínica por crisis de salud mental

Tras ser acusado por abuso sexual contra una menor de edad, la carrera deportiva del pelotero quisqueyano se ha visto truncada

Por Daniel García

El dominicano Wander Franco fue ingresado a una clínica por crisis de salud mental
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El pelotero dominicano Wander Franco, suspendido por los Tampa Bay Rays de las Grandes Ligas, fue ingresado en un centro médico privado en Santo Domingo tras una crisis relacionada con su salud mental, según confirmó este martes la Policía Nacional de República Dominicana.

En un comunicado oficial, la institución detalló que la intervención se realizó en la madrugada en el municipio de Baní, luego de que los familiares del atleta solicitaran asistencia urgente ante una situación delicada. “Gracias a la rápida coordinación entre agentes y personal médico, Franco recibió atención profesional oportuna y fue trasladado a un centro especializado en la capital”, señaló el vocero policial.

El incidente ocurre días después de que Franco denunciara en redes sociales el presunto robo de un millón de pesos dominicanos (equivalente a unos 15.600 dólares) en un resort de Puerto Plata. Aunque su abogado, Teodosio Jáquez, aclaró que se trató de una confusión y que el dinero fue hallado, el jugador posteriormente reafirmó la denuncia.

En junio de 2025, Franco fue condenado a dos años de prisión suspendida por mantener una relación sentimental con una menor de edad. El Tribunal Colegiado de Puerto Plata determinó que el pelotero fue víctima de extorsión y chantaje por parte de la madre de la adolescente, quien recibió una condena de 10 años por explotación sexual y lavado de activos. Esta sentencia permite que el jugador inicie el proceso de reintegración al equipo de Tampa Bay, con el que firmó en 2021 un contrato de 11 temporadas por 182 millones de dólares, incluyendo una opción para la campaña de 2033.

Lee también: Aumentó la sanción para Luis Suárez tras incidente en la final de la Leagues Cup

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

El dominicano Wander Franco fue ingresado a una clínica por crisis de salud mental

El dominicano Wander Franco fue ingresado a una clínica por crisis de salud mental

Soplan vientos de Feria de la Chinita: Comienzan preparativos

Soplan vientos de Feria de la Chinita: Comienzan preparativos

Se desploma la Ministra de Salud de Suecia en plena presentación de su cargo

Se desploma la Ministra de Salud de Suecia en plena presentación de su cargo

Águilas del Zulia confirman la presencia de Andry Lara para la temporada

Águilas del Zulia confirman la presencia de Andry Lara para la temporada

Viceprimera ministra británica renunció por no pagar impuestos

Viceprimera ministra británica renunció por no pagar impuestos

Una niña en Rusia se tragó ‘accidentalmente’ 134 bolas magnéticas: Médicos lograron intervenirla y salvar su vida

Una niña en Rusia se tragó ‘accidentalmente’ 134 bolas magnéticas: Médicos lograron intervenirla y salvar su vida

Aumentó la sanción para Luis Suárez tras incidente en la final de la Leagues Cup

Aumentó la sanción para Luis Suárez tras incidente en la final de la Leagues Cup

Degolló a su hijastro durante una discusión en Ocumare del Tuy

Degolló a su hijastro durante una discusión en Ocumare del Tuy

Batista:

Batista: "Tenemos que estar más unidos que nunca"

Yulimar Rojas volverá a competir en su especialidad tras dos años de pausa

Yulimar Rojas volverá a competir en su especialidad tras dos años de pausa

Presuntas fallas mecánicas habrían provocado el vuelco y posterior incendio del autobús en Ciudad Bolívar

Presuntas fallas mecánicas habrían provocado el vuelco y posterior incendio del autobús en Ciudad Bolívar

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 9 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 9 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 9 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 9 de septiembre

Luis Torrens entró en lista de lesionados por contusión en el antebrazo

Luis Torrens entró en lista de lesionados por contusión en el antebrazo

Maracaibo, 496 años de historia y resistencia (por Luz Neira Parra)

Maracaibo, 496 años de historia y resistencia (por Luz Neira Parra)

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡A ganar! La Vinotinto se cita con la historia en Maturín

¡A ganar! La Vinotinto se cita con la historia en Maturín

Dónde ver el partido de la Vinotinto contra Colombia en Maracaibo y San Francisco

Dónde ver el partido de la Vinotinto contra Colombia en Maracaibo y San Francisco

Eso pasa cuando te casas con una venezolana: Esposo alemán de Mónica Pasqualotto se luce bailando (video)

Eso pasa cuando te casas con una venezolana: Esposo alemán de Mónica Pasqualotto se luce bailando (video)

Degolló a su hijastro durante una discusión en Ocumare del Tuy

Degolló a su hijastro durante una discusión en Ocumare del Tuy

Persisten las altas temperaturas en Maracaibo por el fenómeno de la declinación solar este martes 9-Sept

Persisten las altas temperaturas en Maracaibo por el fenómeno de la declinación solar este martes 9-Sept

Noticias Relacionadas

Internacionales

El juez Moraes pide condenar a Bolsonaro por golpe de Estado y cuatro delitos más

El juez Alexandre de Moraes, relator del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, consideró este martes 9 de septiembre…
Al Dia

La Vinotinto y una cita con la historia: ¿Cómo le fue en sus últimos cinco partidos en casa?

El conjunto del entrenador argentino Fernando "Bocha" Batista se encuentra en el séptimo lugar de la tabla de clasificación con 18 puntos (zona de repechaje)
Deportes

Águilas del Zulia confirman la presencia de Andry Lara para la temporada

El lanzador derecho tendrá su primera experiencia en la pelota criolla
Deportes

Aumentó la sanción para Luis Suárez tras incidente en la final de la Leagues Cup

El delantero uruguayo se perderá tres partidos de liga y toda la Leagues Cup 2026

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025