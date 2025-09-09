El pelotero dominicano Wander Franco, suspendido por los Tampa Bay Rays de las Grandes Ligas, fue ingresado en un centro médico privado en Santo Domingo tras una crisis relacionada con su salud mental, según confirmó este martes la Policía Nacional de República Dominicana.

En un comunicado oficial, la institución detalló que la intervención se realizó en la madrugada en el municipio de Baní, luego de que los familiares del atleta solicitaran asistencia urgente ante una situación delicada. “Gracias a la rápida coordinación entre agentes y personal médico, Franco recibió atención profesional oportuna y fue trasladado a un centro especializado en la capital”, señaló el vocero policial.

El incidente ocurre días después de que Franco denunciara en redes sociales el presunto robo de un millón de pesos dominicanos (equivalente a unos 15.600 dólares) en un resort de Puerto Plata. Aunque su abogado, Teodosio Jáquez, aclaró que se trató de una confusión y que el dinero fue hallado, el jugador posteriormente reafirmó la denuncia.

En junio de 2025, Franco fue condenado a dos años de prisión suspendida por mantener una relación sentimental con una menor de edad. El Tribunal Colegiado de Puerto Plata determinó que el pelotero fue víctima de extorsión y chantaje por parte de la madre de la adolescente, quien recibió una condena de 10 años por explotación sexual y lavado de activos. Esta sentencia permite que el jugador inicie el proceso de reintegración al equipo de Tampa Bay, con el que firmó en 2021 un contrato de 11 temporadas por 182 millones de dólares, incluyendo una opción para la campaña de 2033.

