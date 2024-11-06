El duelo entre Bayern Múnich y Benfica se atrasó por uso de bengalas entre los aficionados

El duelo entre Bayern Múnich y Benfica por la cuarta jornada de la Uefa Champions League, se atrasó debido a que aficionados del conjunto portugués usaran bengalas en el interior del Allianz Arena.

Estos también utilizaron bengalas en el ‘subte’ que los dejaba en el estadio. Con esto, debieron evacuar la estación y los ingresos se vieron afectados.

El encuentro correspondiente a la Liga de Campeones inició quince minutos después de lo esperado, mientras resolvían esta delicada situación.

Bayern Múnich cuenta con seis puntos, mientras que Benfica tiene siete unidades, por lo que este significa un partido clave para las aspiraciones de ambos conjuntos.

