El estadio de River Plate fue clausurado por uso de pirotecnia

La Agencia Gubernamental de Control (AGC) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ordenó el cierre administrativo del Más Monumental luego del tremendo recibimiento de los seguidores del ‘Millonario’ con bengalas.

El conjunto de River podría levantar la clausura tras abonar una multa; sin embargo, la Conmebol también tomaría medidas disciplinarias.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo cayeron eliminados en las semifinales de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro tras ser derrotados 0-3 en la ida y empatar 0-0 en la vuelta.

Asimismo, ahora deberán verse las caras ante Banfield por la fecha 20 de la Liga de Fútbol Profesional 2024, donde intentarán superar este trago amargo.

Lee también: Eduardo Saragó dejó de ser el entrenador del Deportivo Táchira

EL MÁS MONUMENTAL ESTÁ CLAUSURADO: el estadio de River tiene una clausura administrativa por parte de la Agencia Gubernamental de Control. Desde el club, intentarán levantar a través del pago de una multa, debido al uso de la pirotecnia.



ℹ️ @juanbalbi9 pic.twitter.com/mhL5biAcHW — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2024

Noticia al Dia