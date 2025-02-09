El Etihad Stadium se prepara para el playoffs de Champions entre Real Madrid y Manchester City

Sin tiempo para el descanso, pocas horas después de empatar en el derbi madrileño de LaLiga ante el Atlético de Madrid, con el que el Real Madrid sostiene el liderato, la plantilla dirigida por Carlo Ancelotti puso el foco en la visita al Etihad Stadium, donde nunca ganó.

La nueva ronda de clasificación para los octavos de final, en el formato de la Liga de Campeones modificado por UEFA, dejó un enfrentamiento inesperado a inicios de competición. El pulso entre los dos últimos campeones, Real Madrid y Manchester City, que se medirán por cuarta edición consecutiva.

La ida, el martes en el Etihad Stadium 4.00 pm, hora venezolana, ya centra toda la atención de los jugadores del Real Madrid, que aparcan LaLiga tras lograr retener el liderato con un empate en el derbi madrileño del Bernabéu. Los jugadores que fueron titulares tuvieron un domingo de recuperación en el interior de las instalaciones de la ciudad deportiva de Valdebebas.

Con más intensidad trabajaron los suplentes Ferland Mendy, Jesús Vallejo, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Brahim Díaz o Endrick, que iniciaron la mañana con trabajo de fuerza en el gimnasio y, posteriormente, completaron la sesión con trabajo de campo con balón en ejercicios de posesión y partidos en espacios reducidos.

Ancelotti no recuperará a ninguno de sus lesionados. Antonio Rüdiger y David Alaba prosiguen con sus planes de recuperación de las lesiones musculares que sufren, y Dani Carvajal y Éder Militao siguen con el lento proceso de recuperación de las graves lesiones de rodillas que sufrieron.

El derbi, siempre intenso y de gran desgaste físico, no ha dejado ninguna baja en el Real Madrid, que viajará a Manchester con problemas en defensa, sin sus titulares en todas las demarcaciones salvo el lateral izquierdo.

Sin tiempo para preparar el partido sobre el campo, Ancelotti ya juntará a todos sus jugadores disponibles en Manchester el martes, en la sesión oficial previa al enfrentamiento que realizará el Real Madrid en el Etihad desde las 4.00 pm, de este martes 11 de febrero.

El técnico anunció algún retoque en su equipo titular tras el derbi, al afirmar que los que no jugaron ante el Atlético de Madrid «tienen ventaja», pero no se esperan más de dos posibles cambios. Ferland Mendy podría entrar por Fran García en el lateral izquierdo, en una rotación habitual del técnico italiano, y Eduardo Camavinga reforzaría el centro del campo.

Noticia al Día / EFE

