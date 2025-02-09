Viernes 22 de agosto de 2025
Deportes

El Etihad Stadium se prepara para el playoffs de Champions entre Real Madrid y Manchester City

Los blancos visitan a los citizens por el cupo a octavos de final de Champions

Por Daniel García

El Etihad Stadium se prepara para el playoffs de Champions entre Real Madrid y Manchester City
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Sin tiempo para el descanso, pocas horas después de empatar en el derbi madrileño de LaLiga ante el Atlético de Madrid, con el que el Real Madrid sostiene el liderato, la plantilla dirigida por Carlo Ancelotti puso el foco en la visita al Etihad Stadium, donde nunca ganó.

La nueva ronda de clasificación para los octavos de final, en el formato de la Liga de Campeones modificado por UEFA, dejó un enfrentamiento inesperado a inicios de competición. El pulso entre los dos últimos campeones, Real Madrid y Manchester City, que se medirán por cuarta edición consecutiva.

La ida, el martes en el Etihad Stadium 4.00 pm, hora venezolana, ya centra toda la atención de los jugadores del Real Madrid, que aparcan LaLiga tras lograr retener el liderato con un empate en el derbi madrileño del Bernabéu. Los jugadores que fueron titulares tuvieron un domingo de recuperación en el interior de las instalaciones de la ciudad deportiva de Valdebebas.

Con más intensidad trabajaron los suplentes Ferland Mendy, Jesús Vallejo, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Brahim Díaz o Endrick, que iniciaron la mañana con trabajo de fuerza en el gimnasio y, posteriormente, completaron la sesión con trabajo de campo con balón en ejercicios de posesión y partidos en espacios reducidos.

Ancelotti no recuperará a ninguno de sus lesionados. Antonio Rüdiger y David Alaba prosiguen con sus planes de recuperación de las lesiones musculares que sufren, y Dani Carvajal y Éder Militao siguen con el lento proceso de recuperación de las graves lesiones de rodillas que sufrieron.

El derbi, siempre intenso y de gran desgaste físico, no ha dejado ninguna baja en el Real Madrid, que viajará a Manchester con problemas en defensa, sin sus titulares en todas las demarcaciones salvo el lateral izquierdo.

Sin tiempo para preparar el partido sobre el campo, Ancelotti ya juntará a todos sus jugadores disponibles en Manchester el martes, en la sesión oficial previa al enfrentamiento que realizará el Real Madrid en el Etihad desde las 4.00 pm, de este martes 11 de febrero.

El técnico anunció algún retoque en su equipo titular tras el derbi, al afirmar que los que no jugaron ante el Atlético de Madrid «tienen ventaja», pero no se esperan más de dos posibles cambios. Ferland Mendy podría entrar por Fran García en el lateral izquierdo, en una rotación habitual del técnico italiano, y Eduardo Camavinga reforzaría el centro del campo.

Noticia al Día / EFE

Lee también: Lucas Vázquez se perderá el partido de playoffs de Champions ante el Manchester City

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Robusto, fortalecido y seguro, el Puente sobre el Lago de Maracaibo cumplirá el 24 de agosto 63 años

Robusto, fortalecido y seguro, el Puente sobre el Lago de Maracaibo cumplirá el 24 de agosto 63 años

Mafalda celebra sus 60 años en el Instituto Cervantes de Shanghái

Mafalda celebra sus 60 años en el Instituto Cervantes de Shanghái

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Wilson Contreras conectó su jonrón 170 de por vida y superó a Ramón Hernández

Wilson Contreras conectó su jonrón 170 de por vida y superó a Ramón Hernández

El Botafogo de Savarino queda eliminado de la Copa Libertadores y habrá nuevo campeón

El Botafogo de Savarino queda eliminado de la Copa Libertadores y habrá nuevo campeón

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

Conozca la historia de amor de

Conozca la historia de amor de "La Negra" un caimán

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

Familia venezolana causa polémica con revelación de género en zona protegida de Chile

Familia venezolana causa polémica con revelación de género en zona protegida de Chile

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Noticias Relacionadas

Al Dia

Daniel Sarcos y Yasmil Marrufo recorren Falcón en un viaje cargado de recuerdos y, por supuesto, la arepa pela’ no pudo faltar…

El animador venezolano Daniel Sarcos compartió con sus seguidores un recorrido muy especial por el estado Falcón, acompañado del reconocido…
Deportes

Wilson Contreras conectó su jonrón 170 de por vida y superó a Ramón Hernández

Fue su cuadrangular 18 de la temporada

Deportes

El Botafogo de Savarino queda eliminado de la Copa Libertadores y habrá nuevo campeón

Jefferson Savarino jugó 69 minutos

Deportes

Zulia arrancó la primera fase de los Judenacom 2025

El programa de apertura incluyó el desfile de los equipos participantes en las disciplinas de fútbol sala, baloncesto, voleibol, boxeo, levantamiento de pesas, lucha olímpica, kárate do, taekwondo y gimnasia rítmica

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025