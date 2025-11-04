El futbolista francés Wissam Ben Yedder será juzgado por violación

Desde hace varios meses, el exfutbolista internacional, que cuenta con 19 partidos y 3 goles con la selección de Francia, ha estado en el centro de la atención no por sus habilidades en el campo, sino por sus problemas legales.

A principios de septiembre, fue condenado por el tribunal correccional de Niza a pagar una multa de 90.000 euros (105.000 dólares) por agredir a su esposa, con quien actualmente está en proceso de divorcio.

Además, tras haber sido condenado en España por fraude fiscal durante su etapa en el Sevilla (2016-2019), enfrentó un juicio en otoño de 2024 por agresiones sexuales contra una joven, recibiendo una sentencia de dos años de prisión en suspenso, la cual ha decidido apelar.

El segundo máximo goleador de la historia del Mónaco había estado sin equipo desde que finalizó su contrato en el Principado en junio de 2024. En abril, intentó relanzar su carrera al unirse al Sepahan SC en Irán, pero su paso por allí no fue exitoso.

Asimismo, a principios de septiembre, Ben Yedder firmó con el Sakaryaspor, un club de la segunda división turca.

