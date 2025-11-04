Lunes 03 de noviembre de 2025
Deportes

El futbolista francés Wissam Ben Yedder será juzgado por violación

A principios de septiembre, fue condenado por el tribunal correccional de Niza a pagar una multa de 90.000 euros (105.000 dólares) por agredir a su esposa, con quien actualmente está en proceso de divorcio

Por Christian Coronel

El futbolista francés Wissam Ben Yedder será juzgado por violación
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Desde hace varios meses, el exfutbolista internacional, que cuenta con 19 partidos y 3 goles con la selección de Francia, ha estado en el centro de la atención no por sus habilidades en el campo, sino por sus problemas legales.

A principios de septiembre, fue condenado por el tribunal correccional de Niza a pagar una multa de 90.000 euros (105.000 dólares) por agredir a su esposa, con quien actualmente está en proceso de divorcio.

Además, tras haber sido condenado en España por fraude fiscal durante su etapa en el Sevilla (2016-2019), enfrentó un juicio en otoño de 2024 por agresiones sexuales contra una joven, recibiendo una sentencia de dos años de prisión en suspenso, la cual ha decidido apelar.

El segundo máximo goleador de la historia del Mónaco había estado sin equipo desde que finalizó su contrato en el Principado en junio de 2024. En abril, intentó relanzar su carrera al unirse al Sepahan SC en Irán, pero su paso por allí no fue exitoso.

Asimismo, a principios de septiembre, Ben Yedder firmó con el Sakaryaspor, un club de la segunda división turca.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

El futbolista francés Wissam Ben Yedder será juzgado por violación

El futbolista francés Wissam Ben Yedder será juzgado por violación

Brasil presentó su lista de convocados para los próximos amistosos: No está Neymar

Brasil presentó su lista de convocados para los próximos amistosos: No está Neymar

Diosdado Cabello acusa a Daniel Noboa de liderar red de narcotráfico y Maduro denuncia presencia de mafia albanesa en Colombia

Diosdado Cabello acusa a Daniel Noboa de liderar red de narcotráfico y Maduro denuncia presencia de mafia albanesa en Colombia

Real Madrid rinde tributo a Diogo Jota en su llegada a Anfield

Real Madrid rinde tributo a Diogo Jota en su llegada a Anfield

Anunciados los ganadores del FIFPro World 11 2025

Anunciados los ganadores del FIFPro World 11 2025

Harold Castro se alzó con el Premio Jugador de la Semana en la LVBP

Harold Castro se alzó con el Premio Jugador de la Semana en la LVBP

Águilas del Zulia anunció al importado Ethan Lindow

Águilas del Zulia anunció al importado Ethan Lindow

Superación desde la oscuridad: tres historias de vida

Superación desde la oscuridad: tres historias de vida

Robert Suárez ejerce cláusula de salida y va a la agencia libre

Robert Suárez ejerce cláusula de salida y va a la agencia libre

Denuncian presunto maltrato contra un perrito en Lomas del Valle 2

Denuncian presunto maltrato contra un perrito en Lomas del Valle 2

¡Cambio entre Caracas y Magallanes! Anthony Vizcaya llega al conjunto melenudo

¡Cambio entre Caracas y Magallanes! Anthony Vizcaya llega al conjunto melenudo

Knicks se recupera y frena la racha invicta de los Bulls

Knicks se recupera y frena la racha invicta de los Bulls

Egipto inaugura el Gran Museo Egipcio, el más grande del mundo dedicado a una sola civilización

Egipto inaugura el Gran Museo Egipcio, el más grande del mundo dedicado a una sola civilización

El pulso de China a la desinformación: ‘Influencers’ deberán ser expertos con título

El pulso de China a la desinformación: ‘Influencers’ deberán ser expertos con título

Luka Doncic lidera triunfo de Lakers sobre el Heat

Luka Doncic lidera triunfo de Lakers sobre el Heat

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Tigres continúa en la cima de la tabla tras el cierre de la tercera semana en la LVBP

Tigres continúa en la cima de la tabla tras el cierre de la tercera semana en la LVBP

Murió la sexagenaria del fuerte choque entre un carrito porpuesto contra un camión cisterna en Pomona

Murió la sexagenaria del fuerte choque entre un carrito porpuesto contra un camión cisterna en Pomona

El último kiosco de la 72

El último kiosco de la 72

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

Noticias Relacionadas

Internacionales

Unas 50 ciudades se comprometen a salvar 450 mil vidas de la contaminación del aire

El compromiso fue asumido por los alcaldes de las ciudades que integran el Acelerador de Aire Limpio, una iniciativa promovida por el C40, organización que agrupa a cerca de cien metrópolis comprometidas en la lucha contra los cambios climáticos
Deportes

Real Madrid rinde tributo a Diogo Jota en su llegada a Anfield

Una delegación del club madridista, que incluía a ambos, así como a Trent Alexander-Arnold y Emilio Butragueño, entregó dos ramos de flores en memoria del futbolista portugués
Deportes

Anunciados los ganadores del FIFPro World 11 2025

En el FIFPro World 11 Masculino, destacan cinco jugadores del París Saint-Germain, incluyendo al ex portero Gianluigi Donnarumma, ahora en el Manchester City, tras su impresionante temporada

Deportes

Harold Castro se alzó con el Premio Jugador de la Semana en la LVBP

Esta es la tercera vez que Castro recibe el premio en su carrera, luego de que lo obtuvo dos veces en la temporada pasada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025