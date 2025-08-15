El Girona de Yangel Herrera cayó ante Rayo Vallecano en el inicio de LaLiga

Rayo Vallecano derrotó 3-1 al Girona del venezolano Yangel Herrera en el estadio Montilivi este viernes 15 de agosto por la primera jornada de LaLiga.

Los goles fueron obra de Jorge Frutos, Álvaro García, Isi Palazón y Joel Casals en un duelo donde el ‘rayito’ dio el golpe en condición de visitante.

El venezolano Yangel Herrera fue titular en el local, mientras se rumora que podría ser transferido a la Real Sociedad (equipo donde milita el también criollo Jon Aramburu).

Rayo Vallecano deberá visitar al Athletic Club la próxima jornada de la competición española. Por su parte, Girona hará lo propio ante Villarreal.

