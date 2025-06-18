El gran David Concepción cumple 77 años de edad

David Concepción cumple 77 años este 17 de junio. "El Rey" nació en Ocumare de la Costa, estado Aragua en 1948 y fue un pelotero venezolano que defendió el campocorto de los Rojos de Cincinnati en las Grandes Ligas y a los Tigres de Aragua en Venezuela.

Concepción firmó con los Rojos de Cincinnati, siguiendo los pasos de sus héroes de infancia Chico Carrasquel y Luis Aparicio. Además, jugó originalmente como lanzador, para luego convertirse en uno de los más grandes paradas cortos de las Grandes Ligas.

A su vez, durante los primeros tres años compartió la posición con Woody Woodward y Darrel Chaney. En 1973, Concepción deslumbró al bate y a la defensiva logrando obtener la posición definitivamente y también fue nombrado capitán del equipo por su actitud de juego limpio y sus dotes de líder.

Luego de una lesión a mitad de temporada, Concepción regresó a su posición en 1974, jugando ese año 160 juegos y ganando el primero de sus cinco guantes de oro.

Concepción formó parte de la gran maquinaria roja, junto con Pete Rose, Johnny Bench, Joe Morgan, Tony Perez, Ken Griffey, Sr., George Foster y César Gerónimo, ganando dos series mundiales.

El 13 de julio de 1982, en Montreal, durante el Juego de Estrellas, fue nombrado Jugador Más Valioso.

Debido a lesiones, "El Rey" jugó solo parte de las temporadas desde 1983 para retirarse definitivamente en 1988. Por su parte, en el beisbol venezolano se destacó en los Tigres de Aragua, donde logró ganar tres años el campeonato criollo.

En las mayores, obtuvo cinco cinco Guantes de Oro y un Premio Roberto Clemente. Asimismo, participó en nueve Juegos de Estrellas y en cinco Series Mundiales. En el año 2000, los Rojos de Cincinnati lo incluyeron en su Salón de la Fama y el 25 de Agosto de 2007 le retiraron su famoso número 13.

