El hexagonal final del Sudamericano Sub-20 se jugará este martes en Caracas

Para este 4 de febrero, reanudarán las acciones en el Sudamericano Sub-20 que se celebra en Venezuela, dando apertura al hexagonal final, donde se miden seis selecciones para los cuatro cupos del Mundial de la categoría.

En el inicio de la fase, Argentina y Chile se enfrentarán a las 4.00 pm, para que dos horas más tarde Brasil y Uruguay continúen, concluyendo con el choque entre colombianos y guaraníes. El primer duelo se desarrollará el estadio Olímpico de la UCV, mientras que los dos últimos en el Brigido Iriarte.

Argentina – Chile

El elenco, que conduce Diego Placente, viene de terminar segundo en el Grupo B, tras la histórica goleada ante Brasil (6-0), el empate frente a Colombia (1-1), el triunfo contra Bolivia (1-0), y la igualdad con el eliminado Ecuador (0-0).

Por su parte, Chile fue tercero en la zona A con seis unidades, la misma cantidad de Venezuela, pero se metió a la fase por diferencial de goles. Los australes ganaron 2 – 1 a Venezuela, luego cayó ante Uruguay, doblegó a Perú 3- 2 y concluyó con revés 2-1 ante Paraguay.

Uruguay – Brasil

Los Celestes orientados por Fabián Coito han tenido un torneo bastante apacible, alcanzando nueve puntos de 12 posibles (con un 6-0 contundente sobre Paraguay). La derrota en la última fecha del grupo A por 1-0 contra la local Venezuela no hizo mucha mella en el equipo oriental.

Pero para Brasil la competición ha sido un camino lleno de obstáculos en el que pasó apenas con dos victorias muy ajustadas ante Bolivia y Ecuador, con la sombra de la media docena de tantos que le endosó Argentina y la derrota por 1-0 encajada ante Colombia el sábado pasado.

Colombia-Paraguay

Los del vecino país, dirigidos por César Torres, apenas sí tuvieron alguna dificultad en su camino por el grupo B (un empate contra Argentina y victorias contra Ecuador, Bolivia y Brasil (líderes con 10 puntos), lo de Paraguay fue un tanto distinto.

Los guaraníes incluso perdieron a su técnico titular, Aldo Duscher, tras la goleada por 6-0 ante Uruguay, pero recompusieron el camino y terminaron segundos en el grupo A con nueve unidades.

