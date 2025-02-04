Domingo 17 de agosto de 2025
Deportes

El hexagonal final del Sudamericano Sub-20 se jugará este martes en Caracas

Seis selecciones disputan en Caracas por las cuatro plazas para el Mundial Sub-20

Por Daniel García

El hexagonal final del Sudamericano Sub-20 se jugará este martes en Caracas
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Para este 4 de febrero, reanudarán las acciones en el Sudamericano Sub-20 que se celebra en Venezuela, dando apertura al hexagonal final, donde se miden seis selecciones para los cuatro cupos del Mundial de la categoría.

En el inicio de la fase, Argentina y Chile se enfrentarán a las 4.00 pm, para que dos horas más tarde Brasil y Uruguay continúen, concluyendo con el choque entre colombianos y guaraníes. El primer duelo se desarrollará el estadio Olímpico de la UCV, mientras que los dos últimos en el Brigido Iriarte.

Argentina – Chile

El elenco, que conduce Diego Placente, viene de terminar segundo en el Grupo B, tras la histórica goleada ante Brasil (6-0), el empate frente a Colombia (1-1), el triunfo contra Bolivia (1-0), y la igualdad con el eliminado Ecuador (0-0).

Por su parte, Chile fue tercero en la zona A con seis unidades, la misma cantidad de Venezuela, pero se metió a la fase por diferencial de goles. Los australes ganaron 2 – 1 a Venezuela, luego cayó ante Uruguay, doblegó a Perú 3- 2 y concluyó con revés 2-1 ante Paraguay.

Uruguay – Brasil

Los Celestes orientados por Fabián Coito han tenido un torneo bastante apacible, alcanzando nueve puntos de 12 posibles (con un 6-0 contundente sobre Paraguay). La derrota en la última fecha del grupo A por 1-0 contra la local Venezuela no hizo mucha mella en el equipo oriental.

Pero para Brasil la competición ha sido un camino lleno de obstáculos en el que pasó apenas con dos victorias muy ajustadas ante Bolivia y Ecuador, con la sombra de la media docena de tantos que le endosó Argentina y la derrota por 1-0 encajada ante Colombia el sábado pasado.

Colombia-Paraguay

Los del vecino país, dirigidos por César Torres, apenas sí tuvieron alguna dificultad en su camino por el grupo B (un empate contra Argentina y victorias contra Ecuador, Bolivia y Brasil (líderes con 10 puntos), lo de Paraguay fue un tanto distinto.

Los guaraníes incluso perdieron a su técnico titular, Aldo Duscher, tras la goleada por 6-0 ante Uruguay, pero recompusieron el camino y terminaron segundos en el grupo A con nueve unidades.

Lee también: Devin Booker rompe récord en puntos con los Suns

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

El retorno de un Maracaibo florido: Las lluvias revitalizan la ciudad

El retorno de un Maracaibo florido: Las lluvias revitalizan la ciudad

El huracán Erin

El huracán Erin "no tuvo un impacto mayor" en Puerto Rico: Informó la gobernadora

PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Falleció Terence Stamp, el icónico General Zod de ‘Superman’

Falleció Terence Stamp, el icónico General Zod de ‘Superman’

Tom Cruise esquivó a Trump y rechazó premio del Kennedy Center Honors a su trayectoria

Tom Cruise esquivó a Trump y rechazó premio del Kennedy Center Honors a su trayectoria

Chofer quedó herido tras perder el control de su viejo Caprice y estrellarse contra un árbol en El Milagro

Chofer quedó herido tras perder el control de su viejo Caprice y estrellarse contra un árbol en El Milagro

Arsenal superó por la mínima al Manchester United en su debut por Premier League

Arsenal superó por la mínima al Manchester United en su debut por Premier League

Eugenio Suárez despachó su vuelacercas 38 de la campaña

Eugenio Suárez despachó su vuelacercas 38 de la campaña

A tres subió la cifra de muertos tras el vuelco de un camión en el poblado de Cojoro, Guajira

A tres subió la cifra de muertos tras el vuelco de un camión en el poblado de Cojoro, Guajira

Se registran 10 grandes incendios graves en Portugal: Cinco mil bomberos los combaten

Se registran 10 grandes incendios graves en Portugal: Cinco mil bomberos los combaten

José Altuve conectó su cuadrangular 251 de por vida e igualó a Antonio Armas

José Altuve conectó su cuadrangular 251 de por vida e igualó a Antonio Armas

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Lionel Messi regresó y convirtió gol para Inter Miami

Lionel Messi regresó y convirtió gol para Inter Miami

Venezuela se despide de Cali con triunfo sobre Colombia

Venezuela se despide de Cali con triunfo sobre Colombia

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La

Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La "casa embrujada" tiene una muñeca de aspecto macabro en el balcón

Noticias Relacionadas

Al Dia

Trasladan a refugio temporal a familias afectadas por crecida del río Orinoco en Monagas

Entre las personas afectadas se encuentran tres adultos mayores y 28 niños
Deportes

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

El actual campeón del Mundial de Clubes deja escapar sus primeros puntos en casa

Deportes

Arsenal superó por la mínima al Manchester United en su debut por Premier League

La última vez que los ‘red devils’ vencieron a los ‘gunners’ en un partido oficial fue en septiembre de 2022
Deportes

Eugenio Suárez despachó su vuelacercas 38 de la campaña

Significó el segundo estacazo desde que fue adquirido por este equipo

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025