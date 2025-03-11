El Irdez abre proceso de postulación para el Premio al Mérito Deportivo Luis "Lucho" Moreno 2024

Atletas de alta competencia, atletas en desarrollo, paratletas, entrenadores, dirigentes y asociaciones, con destacada participación y gestión deportiva durante el 2024 pueden postularse a través de sus respectivas asociaciones presentando el aval, el currículo del año correspondiente y una fotocopia de la cédula de identidad.

El Premio "Lucho" Moreno fue creado por la Gobernación del Zulia a través del Instituto Regional de Deportes en el año 1998 y fue entregado de manera consecutiva hasta el año 2016.

Gracias a la iniciativa de las autoridades regionales, el premio fue rescatado y se ha entregado nuevamente desde el año 2022.

Los ganadores de los diferentes renglones del galardón deportivo son seleccionados por un jurado integrado por las autoridades del Irdez y los periodistas deportivos que dieron cobertura a la fuente durante el año a elegir.

Anímate a participar, puedes enviar los recaudos de manera digital al correo electrónico [email protected] o entregarlos en físico en la Oficina de Atención al Atleta ubicada en la Villa Deportiva Arquímedes Herrera.