El juicio por la muerte de Maradona comienza este martes en Argentina

El juicio por la muerte del legendario futbolista argentino Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, comienza este martes en San Isidro, localidad de las afueras de Buenos Aires, con siete profesionales de la salud imputados por homicidio simple con dolo eventual.

El objetivo es determinar si hubo una cadena de responsabilidades por parte del equipo médico que cuidó al astro argentino durante sus últimos días de vida.

El juicio se celebrará en el Tribunal en lo Criminal N°3 de San Isidro, provincia de Buenos Aires, a partir de las 9.00 horas.

Maradona murió a los 60 años por una insuficiencia respiratoria y paro cardíaco «en una situación de desamparo» y «librado a su suerte», según los fiscales Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, a cargo de la investigación.

Los fiscales sostienen que los acusados sabían que estaban actuando mal y así lo expresaron en sus chats, con frases como “se va a morir” o “esto está mal”.

El Tribunal juzgará al neurocirujano Leopoldo Luque, a la psiquiatra Agustina Cosachov, al psicoanalista Carlos Díaz, a la doctora y coordinadora de la empresa privada de salud Swiss Medical, Nancy Forlini; al médico clínico Pedro Di Spagna, al coordinador de enfermeros Mariano Perroni y al enfermero Ricardo Almirón.

Las autoridades acusaron a la enfermera Dahiana Madrid, quien solicitó un juicio por jurado y enfrentará un proceso aparte. Ante este caso se han presentado cuatro querellas por parte de los cinco hijos reconocidos de Maradona y otra más por las hermanas del futbolista.

Dalma y Giannina Maradona, hijas del futbolista con Claudia Villafañe, presentaron una querella y cuentan con la representación del mediático abogado Fernando Burlando. El menor de edad Diego Fernando, hijo de Verónica Ojeda; Diego Junior y Jana Maradona (los últimos que reconocieron) presentaron las otras tres querellas.

La quinta querella aceptada por la justicia es la de las hermanas de Maradona.El jugador argentino falleció por un «edema agudo de pulmón secundario» y una «insuficiencia cardíaca crónica reagudizada», según la autopsia. Los médicos también descubrieron en su corazón una «miocardiopatía dilatada».

