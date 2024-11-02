El Kickingball zuliano partió a Monagas rumbo a los XXI Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Oriente 2024

Desde la Villa Deportiva Arquímedes Herrera, fue despedida este sábado 2 de noviembre a la primera delegación regional que participará en los Juegos Nacionales.

El Dr. Arturo Moreno, Sub Director del Instituto Regional de Deportes y Presidente de FUNCIAZ, junto a Aura Prieto de la Oficina de Juegos Zulia y Pierina Valbuena, Coordinadora de Atención al Atleta, despidieron a las 20 jugadoras, sus técnicos y delegados, que junto al metodólogo Oriol Ramírez, se trasladan a la ciudad de Maturín.

Esta disciplina estará en acción del 5 al 10 de noviembre, fecha que sufrió modificación por parte del Ministerio del Deporte el pasado lunes, ya que inicialmente estaba prevista para la tercera avanzada, pero gracias al esfuerzo diligente del equipo del Irdez junto a la Asociación Deportiva nuestras muchachas viajaron para poder llegar sin contratiempo a la justa por la medalla de oro.

Las siguientes salidas con destino a Anzoátegui, Monagas y Sucre, están previstas para el martes 5 de noviembre, a las 8 de la mañana, desde la Villa Deportiva.

Desde la Gobernación del Zulia a través del Instituto Regional de Deportes les deseamos un feliz viaje y una excelente participación.

Prensa IRDEZ

