El lanzador Néstor Molina fue adquirido por las Águilas del Zulia luego de haber sido dejado en libertad por los Cardenales de Lara.

En la temporada 23-24 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional lanzó 34.1 innings en nueve presentaciones como abridor, otorgó nueve boletos y abanicó a 20 rivales, dejando marca de un triunfo y tres derrotas.

"Muy agradecido por la oportunidad que me dan las Águilas del Zulia. Cuando se conoció la noticia, mucha gente me escribió por redes para que me vaya para las Águilas", expresó Molina.

Finalmente, dijo: "Les digo a los fanáticos que me esperen. Siempre me ha gustado lanzar en el Luis Aparicio porque me ha ido muy bien, y ahora será mi casa".

Lee también: Luisangel Acuña fue subido a las Grandes Ligas por los Mets de Nueva York

Noticia al Dia