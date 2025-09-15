Lunes 15 de septiembre de 2025
Al Dia

El lanzador zuliano Pablo López es nominado al Premio Roberto Clemente

El zuliano se coloca entre los 30 finalistas al galardón que reconoce la labor filantrópica de los peloteros en Grandes Ligas

Por Daniel García

El lanzador zuliano Pablo López es nominado al Premio Roberto Clemente
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El lanzador zuliano de los Mellizos de Minnesota, Pablo López, fue nominado al Premio Roberto Clemente, reconocimiento que otorgan las Grandes Ligas (MLB) al jugador que mejor representa el compromiso social, la filantropía y el impacto positivo en diversas comunidades.

La nominación fue anunciada este lunes por la Major League Baseball (MLB) a través de su página oficial, tras ser postulado por la organización de los Mellizos, en el marco del Día de Roberto Clemente, fecha en la que se honra el legado del legendario pelotero puertorriqueño.

“Cuando se unió a los Mellizos en 2023, Pablo pidió inmediatamente reunirse con el Director Ejecutivo del Twins Community Fund, un gesto que anticipó el entusiasmo y la generosidad por los que hoy es reconocido en todo el Territorio de los Twins”, destaca el comunicado oficial.

Además de su excelencia en el montículo, López ha impulsado iniciativas como “Pablo Day”, mediante la cual ha generado más de 22.000 dólares en apoyo financiero y conciencia para organizaciones sin fines de lucro enfocadas en salud infantil, educación, adopción de animales y desarrollo juvenil.

Cada septiembre, el lanzador honra el Mes de Concientización sobre el Cáncer Infantil visitando a pacientes en el Children’s Minnesota y el University of Minnesota Masonic Children’s Hospital, reafirmando su compromiso con causas sensibles y de alto impacto social.

La nominación de Pablo López lo posiciona como uno de los 30 finalistas al galardón, que será entregado durante la próxima Serie Mundial, y lo convierte en un nuevo referente del beisbol venezolano dentro y fuera del terreno de juego.

Lee también: Amanda Huérfano: disciplina, pasión y triunfo a sus 12 años

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

En una semana en Maracaibo, José Gregorio Hernández curó un aborto con hemorragia, un caso de difteria y otro de tuberculosis

En una semana en Maracaibo, José Gregorio Hernández curó un aborto con hemorragia, un caso de difteria y otro de tuberculosis

Ayudemos a la joven a Andreina Centeno quien requiere una operación de cráneo anatomía

Ayudemos a la joven a Andreina Centeno quien requiere una operación de cráneo anatomía

Apple TV+ domina los premios Emmy con una gran sorpresa

Apple TV+ domina los premios Emmy con una gran sorpresa

Brooke Hogan no se arrepiente de no estar en el testamento de Hulk Hogan

Brooke Hogan no se arrepiente de no estar en el testamento de Hulk Hogan

Cómo identificar un casino en línea confiable

Cómo identificar un casino en línea confiable

Un viaje sin postales (por Alejandro Vásquez Escalona)

Un viaje sin postales (por Alejandro Vásquez Escalona)

Modric anotó su primer gol como rossonero y guía al Milan a la victoria

Modric anotó su primer gol como rossonero y guía al Milan a la victoria

Carlos Narváez despacha el decimotercer jonrón en triunfo de Medias Rojas sobre Yankees

Carlos Narváez despacha el decimotercer jonrón en triunfo de Medias Rojas sobre Yankees

AEK Larnaca informa sobre el estado de salud de Yerson Chacón

AEK Larnaca informa sobre el estado de salud de Yerson Chacón

“Ma’ Vieja” se coronó campeón en la Copa “Luis Urribarrí” de fútbol sala

“Ma’ Vieja” se coronó campeón en la Copa “Luis Urribarrí” de fútbol sala

Dirección de Deportes, 60 años oxigenando el músculo deportivo de LUZ

Dirección de Deportes, 60 años oxigenando el músculo deportivo de LUZ

Hoy 15-Sept se conmemora a Nuestra Señora de los Dolores

Hoy 15-Sept se conmemora a Nuestra Señora de los Dolores

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 15 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 15 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 15 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 15 de septiembre

Barcelona vapuleó a Valencia en su primer partido en el Johan Cruyff Arena

Barcelona vapuleó a Valencia en su primer partido en el Johan Cruyff Arena

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presidente Maduro:

Presidente Maduro: "Estamos ejerciendo una legítima defensa y las relaciones con EEUU están desechas"

Tembló en Maracaibo

Tembló en Maracaibo

Activo el servicio de agua en estas 10 parroquias de Maracaibo

Activo el servicio de agua en estas 10 parroquias de Maracaibo

Hoy arranca el año escolar 2025-2026

Hoy arranca el año escolar 2025-2026

¿Cómo se le dice a un hijo autista que su papá ya no va a estar?: Así se enteró Leonardo sobre la muerte de su padre, Eduardo Serrano

¿Cómo se le dice a un hijo autista que su papá ya no va a estar?: Así se enteró Leonardo sobre la muerte de su padre, Eduardo Serrano

Noticias Relacionadas

Deportes

El lanzador zuliano Pablo López es nominado al Premio Roberto Clemente

El zuliano se coloca entre los 30 finalistas al galardón que reconoce la labor filantrópica de los peloteros en Grandes Ligas

Educación

Incorporarán clases de Inteligencia Artificial a escuelas y liceos del país

La medida busca que los alumnos puedan desarrollar estas herramientas y avanzar en los conocimientos tecnológicos
Al Dia

Interceptada lancha con tres mil 600 kilos de cocaína: Maduro

Solo dijo que fue interceptada en le Mar Caribe
Al Dia

Presidente Maduro: "Estamos ejerciendo una legítima defensa y las relaciones con EEUU están desechas"

Maduro destacó que "Venezuela no funciona con chantajes"

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025