El lanzador zuliano Pablo López es nominado al Premio Roberto Clemente

El lanzador zuliano de los Mellizos de Minnesota, Pablo López, fue nominado al Premio Roberto Clemente, reconocimiento que otorgan las Grandes Ligas (MLB) al jugador que mejor representa el compromiso social, la filantropía y el impacto positivo en diversas comunidades.

La nominación fue anunciada este lunes por la Major League Baseball (MLB) a través de su página oficial, tras ser postulado por la organización de los Mellizos, en el marco del Día de Roberto Clemente, fecha en la que se honra el legado del legendario pelotero puertorriqueño.

“Cuando se unió a los Mellizos en 2023, Pablo pidió inmediatamente reunirse con el Director Ejecutivo del Twins Community Fund, un gesto que anticipó el entusiasmo y la generosidad por los que hoy es reconocido en todo el Territorio de los Twins”, destaca el comunicado oficial.

Además de su excelencia en el montículo, López ha impulsado iniciativas como “Pablo Day”, mediante la cual ha generado más de 22.000 dólares en apoyo financiero y conciencia para organizaciones sin fines de lucro enfocadas en salud infantil, educación, adopción de animales y desarrollo juvenil.

Cada septiembre, el lanzador honra el Mes de Concientización sobre el Cáncer Infantil visitando a pacientes en el Children’s Minnesota y el University of Minnesota Masonic Children’s Hospital, reafirmando su compromiso con causas sensibles y de alto impacto social.

La nominación de Pablo López lo posiciona como uno de los 30 finalistas al galardón, que será entregado durante la próxima Serie Mundial, y lo convierte en un nuevo referente del beisbol venezolano dentro y fuera del terreno de juego.

Lee también: Amanda Huérfano: disciplina, pasión y triunfo a sus 12 años