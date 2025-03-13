El exportero argentino Hugo Orlando ‘El Loco’ Gatti fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Pirovano, en Buenos Aires, con un cuadro de neumonía, informaron este miércoles medios locales.

Al exjugador de Boca Juniors, de 80 años, lo habían sometido en febrero a una cirugía de cadera en este mismo hospital tras haber sufrido una caída mientras paseaba a su perro.

Según medios locales, si bien ese procedimiento resultó exitoso, Gatti presentó luego complicaciones respiratorias y el pasado lunes ingresó en el área de cuidados intensivos por un cuadro de neumonía bilateral y una leve falla renal. De acuerdo al diario Clarín, Gatti está acompañado por sus hijos, Federico y Lucas.

En 2020, mientras residía en Madrid, el exportero ya había padecido un cuadro de neumonía bilateral como consecuencia de una infección por la covid-19.

Considerado uno de los mejores porteros de la historia del fútbol argentino, Gatti nació el 19 de agosto de 1944 y su primer equipo, a comienzos de la década de 1960, fue Atlanta, desde donde fue transferido a River Plate.

Posteriormente recaló en Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe y Boca Juniors, donde jugó entre 1976 a 1988 y desarrolló su etapa más gloriosa. Con la Albiceleste participó en 18 partidos y se retiró como jugador a los 44 años.

Tras su retiro, ha participado como comentarista en diversos programas deportivos, entre ellos, ‘El Chiringuito’, en España.

EFE