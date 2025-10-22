Miércoles 22 de octubre de 2025
El logo del trofeo Larry O’Brien regresará a la cancha para las Finales de la NBA

Este será el primer regreso del logo del trofeo a la cancha desde 2009

Por Christian Coronel

El logo del trofeo Larry O'Brien regresará a la cancha para las Finales de la NBA
La NBA ha decidido revivir una tradición al pintar el icónico trofeo del campeonato y el clásico logo de "Finales" en la cancha del equipo local durante las Finales de la NBA de esta temporada, según informa Shams Charania de ESPN.

Este será el primer regreso del logo del trofeo a la cancha desde 2009. El logo gigante del trofeo, que se ubica detrás de la calcomanía del equipo en el centro de la cancha, ha sido una rareza en los últimos años.

La primera vez que se utilizó fue en las Finales de 2005, cuando se enfrentaron los Spurs de San Antonio y los Pistons de Detroit.

Durante cinco años, este sistema de trofeos gigantes estuvo presente, siendo su última aparición en las Finales de 2009 entre Lakers de Los Ángeles y Magic de Orlando.

Desde entonces, la liga optó por logos de trofeos más pequeños, que prácticamente desaparecieron con el tiempo. Hubo algunas excepciones, como en 2017, cuando los Cavaliers añadieron un pequeño logo de trofeo en las esquinas de su cancha.

Las Finales de 2020 también contaron con una calcomanía genérica, aunque se llevaron a cabo en Walt Disney World debido a la burbuja de la COVID-19.

Este regreso del logo del trofeo representa un guiño a la historia de la liga y una forma de realzar la importancia de las Finales.

