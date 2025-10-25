Sábado 25 de octubre de 2025
Deportes

El mundo celebra este 25 de octubre el Día Mundial del Karate

20 años de historia en este tipo de arte marcial

Por Daniel García

El mundo celebra este 25 de octubre el Día Mundial del Karate
Foto: Agencias
Un día como hoy, 25 de octubre, se celebra el Día Mundial del Karate, una fecha que rinde homenaje a uno de los artes marciales más practicados y respetados del planeta. Establecido oficialmente en 2005 por la Asamblea de la Prefectura de Okinawa, Japón, este día busca reconocer el legado cultural, filosófico y deportivo del karate, originado en la isla de Okinawa y extendido a más de 150 países.

Con más de 50 millones de practicantes en todo el mundo, el karate no solo representa una disciplina física, sino también un camino de desarrollo personal basado en valores como el respeto, la perseverancia y el autocontrol.

Durante esta jornada, escuelas, federaciones y clubes organizan actividades especiales como:

Exhibiciones de kata y kumite abiertas al público.

Seminarios sobre la historia y filosofía del karate.

Torneos amistosos y clases gratuitas para niños y jóvenes.

Encuentros virtuales entre dojos de distintos países.

El Día Mundial del Karate es una oportunidad para fortalecer la comunidad global de practicantes y para acercar a nuevas generaciones a una disciplina que trasciende el deporte, convirtiéndose en una forma de vida.

Lee también: Leones rugió ante Tiburones en el Universitario

