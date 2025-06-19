El Pachuca de Salomón Rondón cayó ante el Salzburgo

Salzburgo venció 2-1 a Pachuca este miércoles 18 de junio en el TQL Stadium por la primera jornada del grupo H del Mundial de Clubes.
Los goles fueron obra de Oscar Gloch, Karim Onisiwo y Bryan González. Por su parte, el venezolano Salomón Rondón fue titular en los ‘Tuzos’.
Cabe destacar que el partido estuvo demorado por condiciones climáticas. Real Madrid y Al Hilal serán los próximos rivales de estos conjuntos.
