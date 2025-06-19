El Pachuca de Salomón Rondón cayó ante el Salzburgo

Salzburgo venció 2-1 a Pachuca este miércoles 18 de junio en el TQL Stadium por la primera jornada del grupo H del Mundial de Clubes.

Los goles fueron obra de Oscar Gloch, Karim Onisiwo y Bryan González. Por su parte, el venezolano Salomón Rondón fue titular en los ‘Tuzos’.

Cabe destacar que el partido estuvo demorado por condiciones climáticas. Real Madrid y Al Hilal serán los próximos rivales de estos conjuntos.

Salzburgo se impone al Pachuca en un partido lleno de emociones. 🌧️😯#FIFACWC — Mundial de Clubes FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 19, 2025

