El papa León XIV fue visitado por el tenista italiano Jannik Sinner

El papa León XIV, quien ha demostrado ser un gran aficionado del tenis, recibió este miércoles al número uno del mundo en la disciplina, el italiano Jannik Sinner.

El pontífice estadounidense dio la bienvenida en el vaticano al destacado atleta, quien estuvo acompañado del presidente de la Federación de Tenis italiana (FITP), Angelo Binaghi.

«Es conocida la pasión del papa por el tenis y recibió en la sala adyacente el aula Pablo VI a Sinner y a Binaghi con sus respectivas familias», confirmó a EFE el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni.

El papa saludó con una gran sonrisa al campeón y le dijo que ayer había ganado en el Masters 1.000 de Roma. «Sí, si lo conseguimos», respondió el tenista italiano.

Durante el encuentro, el pontífice preguntó al atleta si en su familia hablaban alemán, a lo que Sinner respondió afirmativamente. En un gesto simbólico, el tenista obsequió al Papa una raqueta similar a la que usa en sus partidos y bromeó con la posibilidad de pelotear juntos. "Aquí no", respondió León XIV con humor, señalando el riesgo de romper objetos en la sala.

León XIV recibió una tarjeta como federado de la Federación de Tenis Italia y se retrató con Sinner y los trofeos ganados que llevó al Vaticano.

El papa había bromeado el pasado lunes, en una audiencia con los medios de comunicación, cuando, al preguntarle si quería participar en un torneo de tenis benéfico, donde bromeó que podría «mientras no se traiga a Sinner», en doble sentido, tanto porque el italiano es el número uno del mundo como porque su apellido en inglés significa ‘pecador’.ñ

A Sinner, que se encuentra disputando Masters 1.000 de Roma, le preguntaron después sobre las palabras de León XIV.

«¿Jugar con el papa? No me metan en líos…», dijo tras su victoria ante el neerlandés Jesper De Jong con la que certificó el pase a octavos.

«He oído que jugaba cuando era niño y para nosotros los tenistas es algo muy bueno saber que al papa le gusta nuestro deporte, para el futuro ya veremos», añadió.

Sinner aprovechó su día de pausa del torneo, acompañado por su padre, Hanspeter, y su madre, Siglinde, además del presidente de la Federación.

Noticia al Día / EFE

Lee también: Darwin Núñez no estará con Uruguay para el duelo ante la Vinotinto