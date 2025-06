El presidente de Olympique de Marsella podría ser sancionado por hablar de corrupción arbitral

El presidente español del Olympique de Marsella, Pablo Longoria, podría enfrentar una dura sanción después de sus palabras del pasado sábado, después de la derrota por 3-0 ante el Auxerre.

Longoria definió la liga francesa como “campeonato de mierda” y “una auténtica corrupción”. Ante esto, podría sufrir una suspensión de (en el peor de los casos) seis meses.

Cabe destacar que el sindicato de arbitraje de Francia confirmó que interpondría una denuncia contra el español por “difamación” y reiteró su apoyo incondicional al árbitro Stinat, que, según Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, y el colectivo arbitral, sufrió deterioros en su vehículo, además de una tentativa de robo en su domicilio.

Todos los árbitros de la Ligue 1, además, se personarán contra el presidente del Olympique de Marsella, considerando “intolerable” su actitud en el túnel de vestuarios del estadio del Auxerre.

El presidente del Olympique de Marsella, Pablo Longoria, lamentó profundamente haber dejado entrever el pasado sábado que la liga francesa es “corrupta”.

“Todo el mundo me ha explicado el significado de la palabra ‘corrupción’ en francés, porque en español (su lengua materna) tiene un significado más amplio. Atención, con eso no quiero justificar nada. Pero nunca pensé en algo como intercambio de dinero o transacciones financieras, jamás me permitiría algo así”, agregó.

“Deseo expresar que no hay corrupción en el fútbol francés. Hay cosas que no son claras y que se pueden mejorar, cierto. Y es eso lo que me enfada mucho. Debemos mejorar muchas cosas para evitar la confusión para todo el mundo”, incidió el que ex director deportivo del Valencia.

