Miércoles 01 de octubre de 2025
Deportes

El PSG silenció al Barcelona con gol en el último suspiro

El vigente campeón europeo sentenció de visitante ante los catalanes con gol de Gonçalo Ramos

Por Daniel García

El PSG silenció al Barcelona con gol en el último suspiro
Foto: Agencias
El Paris Saint-Germain (PSG) logró una victoria agónica por 2-1 ante el FC Barcelona en el estadio Olímpico Lluís Companys, en el marco de la segunda jornada de la fase de grupos de la Uefa Champions League.

El conjunto catalán se adelantó en el marcador gracias a un gol de Ferran Torres al minuto 19, aprovechando una jugada colectiva que desarmó la defensa parisina. Sin embargo, el PSG reaccionó antes del descanso con un tanto de Senny Mayulu al 38’, tras una gran asistencia de Nuno Mendes.

Cuando todo apuntaba a un empate, el delantero portugués Gonçalo Ramos apareció en el minuto 90 para marcar el gol de la victoria, tras una jugada rápida por banda derecha liderada por Achraf Hakimi. El tanto silenció al público local y selló tres puntos vitales para el equipo francés.

Con este resultado, el PSG suma seis unidades y se posiciona como líder de su grupo, mientras que el Barcelona queda con tres puntos, obligado a buscar resultados positivos en las próximas fechas para mantenerse en carrera.

La victoria refuerza el buen momento del equipo dirigido por Luis Enrique, que ha mostrado solidez táctica y profundidad ofensiva en sus dos primeros compromisos europeos.

