El receptor venezolano Jhonny Pereda se viralizó tras ponchar a Shohei Ohtani

El receptor venezolano de los Atléticos de Oakland, Jhonny Pereda, se convirtió en protagonista de un momento memorable al lograr ponchar al estelar japonés Shohei Ohtani durante el encuentro contra los Dodgers de Los Ángeles en el Dodger Stadium de California.

Pereda, quien asumió el montículo en el noveno inning, enfrentó a Ohtani en un duelo inesperado. Con una recta alta que viajó a 89 millas por hora, donde el venezolano consiguió que el astro nipón abanicara, en un episodio que rápidamente se viralizó en redes sociales.

A pesar de la contundente derrota de Oakland con marcador de 19-2, el ponche de Pereda quedó como una de las escenas más comentadas del partido. El receptor criollo, que entró en relevo tras dos jonrones conectados por Ohtani, se llevó la pelota como recuerdo del episodio ante uno de los mejores bateadores de la MLB.

