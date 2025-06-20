El rey Felipe VI de España nombró marqués a Rafael Nadal

El rey Felipe VI de España concedió el jueves el título nobiliario de marqués al legendario tenista Rafael Nadal, en reconocimiento a su contribución al país a través del deporte, según un comunicado de la Casa Real.

Nadal, 22 veces campeón de Grand Slam y retirado desde el año pasado, es una de las seis personalidades distinguidas en el marco de las celebraciones del décimo aniversario del monarca en el trono.

También han recibido títulos la cantante de pop rock Luz Casal y la nadadora paralímpica Teresa Perales. "Son fuente de orgullo para España y son referencia permanente de valores que deben de inspirar a nuestra sociedad", dijo el comunicado.

El ex número uno del mundo Nadal, de 39 años, ostentará el título de marqués de Llevant de Mallorca, isla en la que nació y reside. El título podrá ser heredado por sus descendientes.

Nadal, ganador del Abierto de Francia en 14 ocasiones, fue homenajeado el mes pasado en Roland Garros con una huella permanente en la Pista Central.

Lee también: Pacers dominó al Thunder y forzó un séptimo duelo en las finales de la NBA

RAFA NADAL, NOW A MARQUIS 👑🇪🇸



Rafael Nadal has been awarded the noble title "Marquis of Llevant de Mallorca" by King Felipe VI of Spain! 🏅



A true champion — on and off the court. 🙌



Credits: El País#RafaelNadal #MarquisOfLlevant #Spain pic.twitter.com/7Qph0NdKu8 — Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) June 19, 2025

Reuters