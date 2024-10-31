El rugby, un deporte que busca ganar terreno en Maracaibo

Este miércoles 30 de octubre, integrantes de Rugby Maracaibo se acercaron a la sala de redacción de Noticia al Día para contarnos el desarrollo del deporte en el municipio y el estado. A su vez, explicaron los objetivos y metas que buscan con este deporte no convencional, originario del territorio británico.

El grupo conformado por Andrés Méndez, Carlos Sánchez, Rafael Benítez, José Escaray y Rafael Santacrose, contaron para NAD que desde que inauguró el Ana María Campos se acercaron al parque solo para practicar, pero luego se fueron sumando varios jóvenes interesados en el rugby hasta crear un proyecto para la aprobación de un espacio que busca la masificación del deporte en el municipio.

Por otra parte, explicaron que el rugby es un deporte integrado por 15 jugadores, su duración es de 80 minutos, y el contacto y evasión es parte del juego. Asimismo, indicaron que existen varias modalidades en números de jugadores y tiempo, donde el balón es forma de óvalo, más liviano que el que se usa en el fútbol americano.

El grupo de rugby, invitó a la colectividad a sumarse al deporte, que al igual que muchos busca complementar los valores morales y educativos basados en respeto, compañerismo y trabajo en equipo.

"Como parte de nuestros objetivos es formalizar una academia que oriente a niños, adolescentes y jóvenes a conocer las normas del rugby y a futuro puedan practicarlo, ya que es un deporte olímpico que debemos aprovechar, al igual que otros países de Suramérica", indicó Rafael Benítez.

"Lo bonito de este deporte es que no hay posibilidades de que exista individualismo. Cada jugador es indispensable y hace su trabajo para que el delantero llegue a la zona de anotación", añadió.

Por último, indicaron que sus días de prácticas son los martes, miércoles y jueves de 7.00 pm a 9.00 pm en el parque Ana María Campos. Para mayor información, visita la cuenta de Instagram @maracaiborugby.

Lee también: Dodgers de Los Ángeles se coronan campeones de la Serie Mundial por octava vez en la historia