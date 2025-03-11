Domingo 21 de septiembre de 2025
El sábado 15 arranca el Voleibol Máster en La Portuaria y Sierra Maestra

La "IV Copa Jairo Mavarez" será un evento que arrancará desde de las 10 de la mañana con un juego…

Por Christian Coronel


La "IV Copa Jairo Mavarez" será un evento que arrancará desde de las 10 de la mañana con un juego de exhibición a cargo de las jóvenes de la Portuaria. Se espera la presencia del alcalde del municipio San Francisco, abogado Gustavo Fernández Mendez, quien tendrá el honor de hacer el saque inicial.

Según el comité organizador integrado por Ricardo Silva, Henry "el bala" Araujo, Thais Vera, Luis Urribarri, presidente de Proyecto deporte Soy, Siglo 21, Renny Valero y Erwin Reyes, participarán en este IV torneo "Copa Jairo Mavarez" los siguientes equipos:

Grupo A:

Colegio de abogados, Glorias deportivas de Boconó, Fundación Master de 60 del general Edin Villasmil, Fundavolsan de San Francisco, quienes recientemente fueron homenajeados por la alcaldía del municipio, y el gobernador del estado, como orgullos del Municipio San Francisco.

Grupo B:

Fundavozul de Maracaibo, Águilas, Valrock de Ciudad Ojeda, equipo que viene preparado buscando el titulo por la Costa Oriental del Lago, Trujillo, que trae dos equipos, entre ellos las glorias deportivas, en total son ocho equipos en dos grupos para 12 juegos de eliminatorias, más dos de semifinal y un fuego final para jugarse semifinal y final en el Gimnasio María Hung de Sierra Maestra.

En total serían 15 juegos de voleibol y en la Cancha de usos Multiples de la Portuaria se llevará a cabo la inauguración de este IV torneo, que ha sido apoyado sin interrupción alguna por la autoridad Municipal.

Los invitados especiales corresponden a los directores de deportes de San Francisco y Maracaibo (Gerardo Muñoz y Willintong Argote, Secretario de deportes Zulia Dr. Arturo Moreno y directiva, Lic. Regulo Vargas por la asociación de Voleibol del Zulia, Gustavo Urribarri – presidente del Club la Portuaria y a los dirigentes vecinales, las estrellas de voleibol en ascenso Gandy Lugo de Proyecto Deporte Soy y Carlos Berrios de la parroquia Francisco Ochoa, también las glorias deportivas Nolberto Chourio, Lino Connell, y el representante de Funglodve-Zulia, licenciado Douglas Urribarri.

Dentro del programa inaugural, el himno nacional será interpretado por la atleta Lily Rondón, y todo se hará al son de la gaita, con la presentación del grupo de niños gaiteros de la urbanización la Portuaria, tierra de grandes deportistas, que prendería la fiesta del voleibol, la cual estamos siempre acostumbrados.

El presidente del comité organizador, Ricardo Silva, finalizó invitando a toda la comunidad zuliana para que asista a la cancha de la urbanización La Portuaria, para que vean un lindo espectáculo.

Nota de Prensa

Accidente entre moto y carro deja un herido en la calle 72 con av 3-E

Casa Blanca aclaró lo de la tasa única de 100 mil dólares a visas H-1B para trabajadores extranjeros

Arrestan a un hombre junto a un adolescente por hurto en San Francisco

EcoAlianza en Maracaibo trabaja para sanear las orillas del Lago

Portugal también reconoce a Palestina como Estado

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada

La Grieta: un salto al vacío entre pozos cristalinos y paisajes de ensueño

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Zulia

Lluvia, truenos y ráfagas de viento se registran en Maracaibo este domingo 21-Sep

Durante la tarde de este domingo, 21 de septiembre, se registran lluvias en gran parte de la ciudad de Maracaibo,…
Deportes

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

El galardón se entrega tras votación entre los jugadores, cuerpo técnico y personal del clubhouse, y destaca al pelotero que muestre ética de trabajo y compañerismo

Al Dia

La mente: el jugador clave en la temporada de la LVBP

El psicólogo deportivo José Leonardo Caldera expuso sobre la importancia de la psicología deportiva en el béisbol profesional

Deportes

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

El zuliano sufrió una temporada interrumpida marcada por lesiones

