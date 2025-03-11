El sábado 15 arranca el Voleibol Máster en La Portuaria y Sierra Maestra

La "IV Copa Jairo Mavarez" será un evento que arrancará desde de las 10 de la mañana con un juego de exhibición a cargo de las jóvenes de la Portuaria. Se espera la presencia del alcalde del municipio San Francisco, abogado Gustavo Fernández Mendez, quien tendrá el honor de hacer el saque inicial.

Según el comité organizador integrado por Ricardo Silva, Henry "el bala" Araujo, Thais Vera, Luis Urribarri, presidente de Proyecto deporte Soy, Siglo 21, Renny Valero y Erwin Reyes, participarán en este IV torneo "Copa Jairo Mavarez" los siguientes equipos:

Grupo A:

Colegio de abogados, Glorias deportivas de Boconó, Fundación Master de 60 del general Edin Villasmil, Fundavolsan de San Francisco, quienes recientemente fueron homenajeados por la alcaldía del municipio, y el gobernador del estado, como orgullos del Municipio San Francisco.

Grupo B:

Fundavozul de Maracaibo, Águilas, Valrock de Ciudad Ojeda, equipo que viene preparado buscando el titulo por la Costa Oriental del Lago, Trujillo, que trae dos equipos, entre ellos las glorias deportivas, en total son ocho equipos en dos grupos para 12 juegos de eliminatorias, más dos de semifinal y un fuego final para jugarse semifinal y final en el Gimnasio María Hung de Sierra Maestra.

En total serían 15 juegos de voleibol y en la Cancha de usos Multiples de la Portuaria se llevará a cabo la inauguración de este IV torneo, que ha sido apoyado sin interrupción alguna por la autoridad Municipal.

Los invitados especiales corresponden a los directores de deportes de San Francisco y Maracaibo (Gerardo Muñoz y Willintong Argote, Secretario de deportes Zulia Dr. Arturo Moreno y directiva, Lic. Regulo Vargas por la asociación de Voleibol del Zulia, Gustavo Urribarri – presidente del Club la Portuaria y a los dirigentes vecinales, las estrellas de voleibol en ascenso Gandy Lugo de Proyecto Deporte Soy y Carlos Berrios de la parroquia Francisco Ochoa, también las glorias deportivas Nolberto Chourio, Lino Connell, y el representante de Funglodve-Zulia, licenciado Douglas Urribarri.

Dentro del programa inaugural, el himno nacional será interpretado por la atleta Lily Rondón, y todo se hará al son de la gaita, con la presentación del grupo de niños gaiteros de la urbanización la Portuaria, tierra de grandes deportistas, que prendería la fiesta del voleibol, la cual estamos siempre acostumbrados.

El presidente del comité organizador, Ricardo Silva, finalizó invitando a toda la comunidad zuliana para que asista a la cancha de la urbanización La Portuaria, para que vean un lindo espectáculo.

Nota de Prensa