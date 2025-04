El tenista australiano Max Purcell fue suspendido por dopaje

El tenista australiano Max Purcell, dos veces campeón de Grand Slam en dobles, fue suspendido provisionalmente por haber incumplido el reglamento antidopaje, lo que debería impedirle participar en el Australian Open, el cual se disputará el próximo mes de enero, anunció este lunes la Agencia Internacional por la Integridad del Tenis (ITIA).

Cabe destacar que el deportista solicitó entrar en la lista de suspensión provisional el pasado 10 de diciembre y la sanción entró en vigor dos días después. Según explica el deportista australiano en un comunicado en su cuenta de Instagram, la sanción viene de una inyección intravenosa de vitaminas que sobrepasó el límite de 100ml. Alega que avisó el equipo de su condición de deportista de élite para evitar sobrepasar esos límites.

También anunció que estas noticias habían sido "devastadoras" para él porque se considera un atleta responsable respecto a las normativas establecidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

"He solicitado esta información a la ITIA y he sido tan transparente como he podido para dejar esta situación atrás. Espero estar pronto de vuelta en las canchas", declaró el tenista.

Durante la suspensión provisional, aún sin plazo, el tenista no podrá jugar, entrenar ni acudir a recintos donde se celebren competiciones de tenis auspiciadas por los miembros de la ITIA, entre los que se encuentra la ATP, ITF, WTA entre otros.

Cabe destacar que la dupla Max Purcell – Jordan Thompson, campeona del US Open y de otros tres títulos en 2024 (y finalista en Wimbledon), partía como tercera preclasificada en el Abierto de Australia 2025. Purcell, además, estaba a cuatro bajas de jugar el cuadro principal en singles.

ESPN